Volverá a Albacete este fin de semana Cifu. El defensa del Málaga jugó cedido allí la temporada pasada y asegura que será "especial". Confiaba en el rendimiento de la renovada plantilla manchega, como también cree ciegamente en el equipo blanquiazul, que ha cambiado su aspecto y su juego con Víctor en el banquillo.

"Espero reencontrarme con algunos antiguos compañeros, aunque han cambiado bastante la plantilla, se ha formado un buen equipo allí. Es especial no sólo por volver a Albacete sino por lo que representa para nosotros, nos jugamos la tercera plaza. Nuestra exigencia es máxima, supongo que la de ellos también. Intentarán exprimir las opciones de ascenso directo. Pero no se lo vamos a poner nada fácil. Queremos seguir con esta línea que llevamos. Campo complicado y partido difícil. Nos sirve también para medirnos", aseguró Cifu ante los medios.

Sobre quedar terceros, Cifu cree que el Málaga está obligado al máximo en todo momento: "Vamos a intentar sacar todos los puntos. Aunque no nos estuviéramos jugando esa tercera plaza, somos un equipo ambicioso y queremos llegar con la mejor dinámica en este último tramo. Tres puntos que nos acercan al objetivo contra un rival al que quizás volvamos a ver en el play off de ascenso. Sirve para medirnos y seguir con esa confianza. Demostrar a ellos qué rival somos, consolidar esa plaza en el play off que todavía no está matemáticamente conseguida".

Sobre posibles rivales para el play off (consulta aquí las fechas), balones fuera: "No hemos tanteado ese tema. Todavía quedan cosas por decidir. Todos los equipos que están ahí son equipos de entidad. Nos hemos enfrentado a ellos en Liga y son de un nivel similar al nuestro. No tenemos esa mente en quién querríamos que nos tocara. Nos quedan dos partidos antes de los play off, llegar con esa confianza que tenemos ahora mismo.

La metamorfosis del Málaga con Víctor es un tema recurrente. Cifu lo valora: "En el primer partido contra el Alcorcón ya hubo ese fruto rápido, el equipo se revitalizó y cogió esa confianza. Las ideas que nos ha transmitido el míster y con esa confianza somos más dominantes y capaces de controlar el partido. En situaciones de partido complicadas estamos seguros de nosotros mismos y serenos".

Eso empalma un tema con otro: "Todos los equipos que están ahí nos tienen muy en cuenta. Todo el año hemos estado en posiciones privilegiadas y eso no es casualidad, somos una plantilla competitiva. Llegamos en un buen momento y los rivales lo tienen en cuenta. No quieren enfrentarse a nosotros en este momento. A nosotros nos da un poco igual, los importantes somos nosotros".

Partido histórico ante el Albacete

"No es el mismo partido pero sí circunstancias parecidas. Es un partido bonito. Al principio de temporada yo le decía a mis compañeros que creía que el Albacete había hecho una buena plantilla y que iba a estar dando guerra en esa parte alta. Va a ser un partido más allá de la historia, tal y como estamos los dos equipos, un partido para disfrutar. Intentar repetir la historia, aunque no sea este fin de semana pero sí más adelante", dijo en relación a los 20 años del primer ascenso del Málaga a Primera División.

Un Málaga más goleador

"Al principio de temporada también estábamos en una dinámico muy buena. La diferencia es que creo que ahora controlamos y somos más dominadores del juego. Nos vemos con más capacidad a la hora de generar gol o de marcar goles. Estamos en ese sentido de capacidad goleadora en un buen momento. Podría ser el mejor Málaga de la temporada, pero tampoco quiero ser ventajista porque tuvimos muy buenos momentos que nos han llevado hasta aquí, a poder pelear el objetivo".