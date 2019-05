Ahora mismo en Málaga parece que sólo hay ojos para lo deportivo. Todo el mundo se centra en alcanzar el play off y poder conseguir el ansiado ascenso a Primera División. Pero paralelamente hay asuntos importantes a nivel de planificación. El club está en negociaciones con Cifu para tratar su renovación. El defensa, que termina este próximo 30 de junio su contrato con el Málaga, asegura que ahora la cosa va lenta.

"Ahora está la cosa más parada que hace un tiempo. Quiero estar centrado en el próximo partido y en lo que queda. Se han puesto en contacto conmigo, con mi agente. Espero que lleguemos rápido a un entendimiento y espero que lleguemos bien", contó el futbolista granadino ante los medios de comunicación.

No es el único caso que tiene el Málaga sobre la mesa y tampoco el más importante. Javi Ontiveros se reunió a principios de semana con sus representantes para hablar de su situación. El canterano no está contento con lo que percibe económicamente y quiere que se le valore. El club ya ha iniciado los contactos pero todavía no hay nada claro.