Cifu se ganó con tesón y entrega el corazón de La Rosaleda hace tiempo. Pero tiene noches de locura en las que además es capaz de hacer lo que no se espera. Así cuenta el futbolista granadino cómo fue la secuencia del gol al Oviedo, que supuso el 3-0, la sentencia final.

"Las fuerzas se sacan de donde se puedan. Me veía bien físicamente y era una oportunidad que llegaba. No me lo pienso. No sé si poder ver puerta te da un plus para llegar a esos metros finales. He llegado con soltura para definir. He tenido tiempo para mirar por si venía alguien y pasársela pero no vi a nadie", narró el lateral.

"Ha salido un partido redondo, creo que lo merecíamos tanto los jugadores como la afición. Es un día para sentirse orgulloso del equipo y para disfrutarlo y a partir de ahí saber que esto no va a ser siempre así. Vamos a intentar que se pueda llegar hasta final de temporada en esta forma", aseguró. "Teníamos claro que era muy importante para nosotros. Debíamos sumar de tres. La semana que viene descansamos, vamos a estar dos semanas en puestos de privilegio a la espera de lo que hagan los rivales. Podemos sacar esos tres partidos y sacar como se merece la temporada", continuó Cifu. Y cerró con más palabras de cariño para la gente: "Es una alegría muy grande por esa comunión con la afición, que ha disfrutado y sentido pese a haberse puesto el partido cuesta arriba por la expulsión. El equipo no ha sufrido en ningún momento, todos los malaguistas hemos disfrutado".