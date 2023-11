Ciudad Deportiva del Málaga CF: "Día histórico", "Un antes y un después" y "el futuro"

Las distintas autoridades presentes en la inauguración de la Ciudad Deportiva Fundación Málaga CF, que así es el nombre oficial que luce en la entrada, celebraron un día histórico para el club, el deporte malagueño y la ciudad. No se pudo ampliar el cupo de asistentes por razones de seguridad, pero sí hubo una representación de distintos sectores de la sociedad de la ciudad y la provincia.

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga y bajo cuya tutela se aceleró la construcción de la Academia, decía que "es para estar emocionados tanto como malagueños como malaguistas de que esta ciudad deportiva sea ya una realidad y no especulaciones o proyectos técnicos, como nos habíamos venido acostumbrando. Ha sido un propósito firme que esta Ciudad Deportiva se ejecute y se realice, no podemos olvidarnos de LaLiga, especialmente en la figura de Javier Tebas, por haber puesto en marcha el Plan Impulso, que todos los clubes tengan que mejorar sus instalaciones y estructuras de personal hasta conseguir que creen un fútbol profesional más fuerte y serio. Tenemos una representación de jugadores del primer equipo y que son de la Academia y están jugando arriba. Esto ha costado mucho esfuerzo y sacrificio, veo que algunos sonríen, pero es un hecho que tantas horas de trabajo y dedicación pagan, también de personas que no están aquí pero posiblemente nos estén viendo, se sientan orgullosos de esta ciudad deportiva. Espero que disfruten del final de esta primera fase", decía Muñoz.

Francis Salado, presidente de la Diputación, incidía en que "es una gran satisfacción estar aquí inaugurando estas instalaciones, como presidente de la Diputación y como malaguista. Es un antes y un después en lo que es el futuro del Málaga. Sé que son momentos difíciles, pero ahora hay que trabajar y planificar con la cantera. Málaga ha dado muchos grandísimos jugadores y esto va a hacer posible que se alimente aún más al fútbol español. Han pasado muchos años, pero con el apoyo de todas las instituciones vamos a estar en Primera más pronto que tarde. Este magnífico terreno que se le ha cedido desde el Ayuntamiento no es sólo para sacar grandes deportistas sino también grandes valores. Grandes hombres y mujeres saldrán de aquí, no sólo futbolistas. Málaga tiene grandes ingredientes. Una gran ciudad y provincia y una afición que siempre, siempre, ha estado ahí, como se ve ahora en Primera RFEF. Vamos a ser imbatibles con este equipo, vamos a vivir grandes alegrías", decía el también alcalde de Rincón de la Victoria, que presumía de que el brazalete que portó el equipo en Murcia fue el de su localidad.

Arturo Bernal, consejero de Deporte de la Junta de Andalucía, destacó "el gran esfuerzo en el que no sólo participó el Málaga, sino la ciudad y el Ayuntamiento. Sé cuál es el esfuerzo detrás de cualquier gran proyecto y este proyecto ha salido adelante. Se ha peleado muchos años por esta localización. Trasciende del propio edificio y de las instalaciones. Tiene que ver con valores, que se queda en la sociedad y en todos los estamentos. A los jóvenes, a los empresarios... Es un valor más para la ciudad de Málaga, que no tiene límites desde el punto urbanístico, tecnología, cultural... Y un proyecto de esta naturaleza era necesario. Los que somos de aquí tenemos muy presente que no es sólo de ser aficionado o no, de acudir casa semana a ver al equipo. Se trata de algo más. Es una emoción, la llevamos a flor de piel. Estemos en Primera o donde ahora, que es una vuelta a los orígenes. Estamos reconstruyendo nuestro club en la base deportiva, esperando que se solucione el tema judicial y sea todo más sencillo. Málaga es una ciudad muy conocida en ámbitos deportivos y culturales. Los jóvenes deben tomar la bandera de este club. Esta ciudad deportiva va a ser el complemento ideal de la filosofía general de este club. Va a disfrutar la ciudad de los frutos que esta instalación", decía el dirigente malagueño.

Cerraba el acto, el alcalde, Francisco de la Torre, que profundizaba en la idea de "acoger a los que se forman. Los pequeños de 8 a 10 empiezan a jugar. Nos alegramos muchísimo, ojalá se sientan las bases de lo que todos queremos que sea un club de fútbol triunfador, con una ciudad deportiva como ésta. No se hubiera podido hacer eso sin LaLiga Impulso porque se ha sumado a los esfuerzos para poner en marcha desde hace años. La antigua ciudad deportiva de la zona de la Universidad fue permutada por un suelo que tuviera la calificación urbanística que diera 4 millones de euros para empezar. LaLiga y una administración que ha sido capaz de llevarla a cabo tienen el mérito de que este proyecto se haya mantenido y reforzado. Gratitud hacia Javier Tebas. Que sea muy útil, se perfeccione el juego, se trabaje el físico, se aprenda a marcar y no recibir el juego. Educación en valores, el deporte forma parte esencial de esa educación, es una oportunidad. No hay que dejar nunca los estudios. Son temas muy importantes. 1.000 malagueños y malagueñas en la Condomina y que animan cada fin de semana de una manera entusiasta. También animó contra el Alcoyano, a esa afición hay que reconocerla y hay que sembrar para el futuro. Seguiremos sumando esfuerzos. Viva el Málaga Club de Fútbol y viva el deporte", cerraba el primer edil de la ciudad.