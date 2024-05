Clasificación Primera RFEF: El Málaga CF ya es cuarto como poco y aún puede ser tercero

Se celebró la penúltima jornada en los dos grupos de Primera RFEF. Son ya 37 las disputadas y sólo queda el próximo fin de semana en liza, con algunos alicientes aún. Ya se conocen los cuatro equipos que en el Grupo 2 van a pelear por el ascenso, una vez ya el Castellón consiguió el ascenso directo ya jornadas atrás.

El Málaga CF, además de su partido ante el Antequera, estaba pendiente de lo que sucedía en Can Misses, donde se enfrentaban el Ibiza y el Córdoba. Finalmente se registró un empate después de que se adelantaran los ibicencos e igualaran los califales (1-1), que de esta manera se aseguran matemáticamente la segunda posición, con 74 puntos. Quedan con 68 los baleares y con 67 el Málaga. Está el tercer puesto en juego y con ello el factor cancha de la primera ronda en juego. El Ibiza juega en el campo del Recreativo de Huelva, que perdió todas las opciones de ascenso al caer en el campo del Recreativo Granada. Mientras, el Málaga visitará el Di Stéfano para jugar contra el Real Madrid Castilla, que está en el mejor momento de la temporada, sumando 13 de los últimos 15 puntos en juego. El Málaga necesita ganar y que el Ibiza no lo haga en Huelva. También le vale empatar y que los celestes pierdan. Si no, será cuarto y se jugará contra el tercero del otro grupo 1.

Por detrás, el Ceuta goleó 4-0 al Atlético B y con los tropiezos del Murcia y el Recreativo selló su pase al play off. Tiene 62 puntos, por lo que ya no puede pillar al Málaga tampoco. Con eso, el suelo del equipo de Pellicer es el cuarto lugar. Murcia y Recreativo tienen 58 y ya no pueden alcanzar a los norteafricanos. El Antequera, mientras se queda con 53 puntos tras las tres últimas derrotas. Cierra la temporada ante el Melilla, ya descendido, con el reto de quedar octavos. Castilla tiene 51 puntos y el Atlético B, 50, que aún podrían cazarle.