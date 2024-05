Pellicer: "Hemos encontrado agua en el desierto"

El Málaga CF se vuelve a reenganchar, victoria ante el Antequera en una tarde redonda. Sergio Pellicer analizaba la goleada en La Rosaleda. "Lo más importante era ganar. Los análisis van de ganar, de la forma que sea. Hemos encontrado agua en el desierto y a beber. Es un equipo que ha sido revelación durante todo el año, que ha competido bien en los partidos anteriores. El siguiente será diferente en sensaciones, jugadores que han dado un paso adelante. A seguir mejorando", dice el técnico blanquiazul, también reforzado. "Es la mejor manera de darle la vuelta. Hemos marcado tres goles, muchas situaciones, exceptuando alguna situación en la segunda parte por crear superioridad numérica, algunas pérdidas, algo normal. Pero el equipo ha hecho bien las cosas. Esto es un espejo y a partir de ahí crecer. Pelear, ya sabemos que somos cuartos, pelearemos de la mejor manera con el Castilla. Un paso que podemos hacer las cosas bien, que las hemos hecho durante toda la temporada, no me gustaba cómo estaba jugando el equipo en los últimos ocho partidos. Felicitar a los chicos, por cómo juega el rival, nos iban a atraer y no lo hemos conseguido. El partido se ha jugado a lo que hemos querido".

"Llevo tiempo aquí. Ha sido una de las semanas más complicadas, por lo que veía. No estaba esa transferencia de entrenar en la competición. Viene bien para la autoestima, lo necesitaban los chicos y la gente. Nos encontraremos un contexto diferente en el play off. Sirve para ver que podemos hacer cosas importantes", insistiendo el de Nules que lo siguiente no será ni parecido. De ese episodio final de Kevin y la gran actuación de Larrubia, la estrella de la tarde. "Me voy a quedar con lo positivo. El once inicial ha dado buenos minutos, en ataque posicional, situaciones que nos estaba costando. Hemos superado bien esa línea de presión, también en ese bloque bajo. Hemos organizado bien el juego. Y a David le ves entrenar. Hablare con Kevin el martes. Se lo he dicho a Javi Medina, no lo he visto. En el fútbol hay que tener empatía. Esto es un aprendizaje", decía. Ahora "hay rendimiento en la gestión de grupo" comentaba Pellicer en un once cada vez más fijo. "Que lleguemos con energía renovadas, establecer esa sinergia con afición, jugadores, entrenador. Que todas las patas estén. Estamos ya en la jornada 37, penúltimo partido en fase regular. Un año difícil y duro, donde estamos superando las dificultades. Y necesitábamos esto. Será un escenario diferente el play off, voy a insistir. Larrubia ha jugado bien. Roberto esta cerca del pichichi, Luca ha marcado, Carlos Puga, Avilés... Todos están a un nivel muy alto. Eso es lo que me importa para lo que viene".

Del buen ambiente de La Rosaleda. "La gente siempre ha estado ahí. Nos tenemos que preguntar por qué la gente no está contenta, es una cuestión de resultados. Nos estaba faltando tener mas precisión, encontrar mas soluciones. Digo que es la semana más complicada porque se ha generado mucha duda. Queda nada. Pensando que todos son finales. La afición siempre ha estado ahí. En este ultimo tramo no hemos estado acertados, pero la gente tiene que estar ahí. La Rosaleda nos va a llevar en volandas, sabiendo que podemos marcar dos goles en dos minutos, y que la gente nos puede empujar y empujar". Y con alivio ante todo el movimiento de la última semana. "Cuántos pesos de encima me han quitado durante estos años. He vivido todas las situaciones aquí, muchas veces. El cargo lo tengo que entender, tener esa empatía, me tengo que poner en el lugar. Había que encontrar soluciones después de la semana pasada. Había que ganar, esa transferencia del trabajo de la semana. Los protagonistas son ellos. Soy un malaguista mas y lo que hago es disfrutar. He pasado por el campo de la Virreina, recuerdo y cojo energía". Esta vez sí hubo cariño de la plana mayor del club. "Antes ha estado José María y también Loren ahora mismo. Ha felicitado a los chicos, José María ha estado antes con los chicos".