Clasificación Primera RFEF: El Málaga y el Córdoba meten presión

Finalizó la jornada 26 del Grupo 2 de Primera RFEF, con sensaciones dispares para los dos equipos malagueños. El Málaga CF venció al Ibiza (1-0) y ello le permite recortar distancias con los pitiusos. Son 51 puntos de los de Pellicer tras 26 jornadas, prácticamente en la media inglesa que en los dos años previos de la categoría ha asegurado el ascenso directo. No será así esta vez por el ritmo que han impuesto los primeros clasificados. El tope, el ascenso directo, lo sigue marcando el Castellón, que tuvo un partido bastante duro con el San Fernando. Hasta el minuto 85 no pudo abrir el marcador, fue un autogol cañaílla tras un remate de De Miguel. Tuvo alguna opción posterior el cuadro azulino, pero se quedó el 1-0. Son 60 puntos los del Castellón. Con 55 está el Ibiza, que no ha ganado en sus últimos cuatro partidos y que en Málaga fue inferior al propietario de La Rosaleda.

Por detrás aparecen ya Córdoba y Málaga CF, con 51 puntos. Parecen los dos equipos más en forma del grupo. 15 de 18 lleva el cuadro malagueño y 14 de 18 los cordobeses. Si dará tiempo a pillar al Castellón dependerá en gran medida de los albinegros, pero ya ambos tienen una liebre con el Ibiza que sirve de puente. El Córdoba consiguió un triunfo en Antequera (2-3) trabajado, con el cuadro malagueño vendiendo cara su piel, pero no pudiendo sacar un punto al que en algún momento se hizo acreedor. Sí es cierto que la distancia del Málaga y del Córdoba con la zona de fuera de play off es altísima, con 13 puntos ya. El Recreativo perdió en Murcia (1-0) y se queda con 43 puntos, como pieza de caza para los equipos de fuera de fase de ascenso. Tiene 38 puntos el Antequera tras su derrota ante el Córdoba. Con 37 están Algeciras, Ceuta y Murcia, con 35 Intercity y 34 Castilla. Todos están a menos de tres partidos de distancia con la fase de ascenso. Lo que sí se está poniendo cara es la salvación con las remontadas de Mérida y Linares. El San Fernando, por ejemplo, que hace un mes estaba en zona cómoda, está ahora en descenso.