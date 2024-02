Clasificación Primera RFEF: El Málaga recupera terreno

Gran jornada la 24, la última disputada en el Grupo 2 de Primera RFEF y en la que los dos conjuntos malagueños sumaron sendas victorias y siguen manteniendo vivos sus respectivos objetivos. El Málaga CF ganó a un rival directo como el Recreativo de Huelva y se pone con 45 puntos, los mismos que el tercero, el Córdoba, que empató en el 97' en su visita al AD Ceuta (9º, con 34). Los onubenses marcan el límite de los play off como quintos con sus 40 puntos. Los blanquiazules son los únicos en vencer de todos los de la zona noble de la tabla.

El Castellón ya enlaza tres jornadas sin conseguir la victoria después de perder por 2-1 ante el AD Mérida. Tampoco le fue bien a la UD Ibiza, que cayó por 2-1 en su salida al campo del Linares. Ambos están en las dos primeras posiciones con 54 puntos, pero sus perseguidores están ya a nueve.

Justo al acecho están tres equipos con 35 puntos. Algeciras, Antequera (que ganó en casa al San Fernando) y el Intercity, que gracias a Nsue ganó en el campo de un Real Murcia (10º, con 34 puntos) que venía embalado. En la 11ª posición está el Alcoyano con 32. Es el próximo rival del Málaga.

Pellicer y su lectura

Nadie nos había ganado de los de arriba, salvo el Castellón. El mejor aquí ha sido el Córdoba, y no pudimos ganar contra estos equipos por pequeños detalles. Exceptuando esos minutos de la primera parte, jugamos a lo que quisimos. Y con este ambientazo que tenemos, que esto sea para mejorar. Que cada vez que salgamos en La Rosaleda, la gente lo valore. Moussa ha saltado nada mas entrar en el campo. Es la autoexigencia es lo que quiero. Hay partido que puede motivar mas o menos, pero no lo entiendo así. Valoramos cada partido como una final, no como tal, pero que siempre tengamos esa determinación y que el equipo lo dé todo. Esto es de los jugadores. Felicitarles porque se han encontrado cómodos. Es un aprendizaje para todos. Con David pudimos hundirles, con Jokin... Todos han entrado bien. Vestir la camiseta del Málaga ya es suficiente motivación", reflexionaba Pellicer