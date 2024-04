Clasificación Primera RFEF: El Málaga podrá ser tercero como mucho

La jornada 34 del Grupo 2 de Primera RFEF ha dejado algunas cosas medianamente claras en cuanto a la clasificación en la zona alta se refiere. Los dos primeros en la tabla hicieron los deberes y sería muy extraño que no terminasen así la temporada regular. El Castellón ganó al Melilla por la mínima y está con 78 puntos. Le sigue con 70 el Córdoba porque fue capaz de derrotar en su campo al Málaga CF, que es cuarto con 62 puntos y como mucho puede aspirar a alcanzar al Ibiza (3º con 63 ptos.)

Cierra la zona de play off el Ceuta, que está con 56 puntos en la quinta posición porque perdió en su visita al Real Murcia, sexto con 54. Les sigue en Antequera, más vivo que nunca, tras ganar en El Maulí por 3-1 al Ibiza. 53 puntos para los de Javi Medina, a un partido del conjunto caballa. Por detrás sigue el Recreativo de Huelva con 52, que cosechó un sorprendente 1-4 en su campo contra el Linares Deportivo.

Las palabras de Pellicer

El Málaga CF cayó derrotado otra vez ante un rival directo por el ascenso y quedó muy tocado de cara a la lucha por el ascenso. Las miradas ya se posan sobre Sergio Pellicer tras otro mal resultado. Como consecuencia, el técnico de Nules tuvo que hablar sobre ello en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Les digo gracias y tengo mucha empatía por ellos. Entiendo que estén enfadados, yo represento a mucha gente. Pellicer no va a ser un problema para el Málaga. Solo vale una cosa, ascender. El que más quiere ascender soy yo. Otros van a continuar, yo no. Todo lo que nos da la gente… nunca voy a ser un problema. No he salido fuera porque no lo he escuchado. El único del club que se va si no sube soy yo. Me duele en el alma y tengo empatía con el aficionado. Entiendo la crítica, hoy he hecho 120 partidos y sé cómo es esta silla", comentó al ser preguntado por la afición. Además, añadió esto al ser cuestionado por su continuidad: "Si lo decís será por algo, estoy muy tranquilo y el tiempo es muy sabio".