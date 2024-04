Pellicer: "No voy a ser un problema; el que se va si no subimos soy yo"

El Málaga CF cayó derrotado otra vez ante un rival directo por el ascenso y quedó muy tocado de cara a la lucha por el ascenso. Las miradas ya se posan sobre Sergio Pellicer tras otro mal resultado. Como consecuencia, el técnico de Nules tuvo que hablar sobre ello en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Les digo gracias y tengo mucha empatía por ellos. Entiendo que estén enfadados, yo represento a mucha gente. Pellicer no va a ser un problema para el Málaga. Solo vale una cosa, ascender. El que más quiere ascender soy yo. Otros van a continuar, yo no. Todo lo que nos da la gente… nunca voy a ser un problema. No he salido fuera porque no lo he escuchado. El único del club que se va si no sube soy yo. Me duele en el alma y tengo empatía con el aficionado. Entiendo la crítica, hoy he hecho 120 partidos y sé cómo es esta silla", comentó al ser preguntado por la afición. Además, añadió esto al ser cuestionado por su continuidad: "Si lo decís será por algo, estoy muy tranquilo y el tiempo es muy sabio".

Tras esto, hizo una valoración del partido ante el Córdoba CF: "Creo que ha sido un partido con dos equipos valientes de ida y vuelta. Ha habido ocasiones para los dos. Ha habido momentos para los dos. Ellos han sido muy verticales y nos han superado en el balón parado. Hemos sido dos equipos muy intensos, con muy buenas defensas. Con los cambios hemos dado un paso adelante, pero ha habido situaciones que nosotros no hemos resuelto bien y ellos sí. Pequeños detalles que tenemos que mejorar. Este equipo tiene alma. Estoy decepcionado con el resultado pero no con la actitud del equipo. Esto tienen que servir para el futuro". "Tengo miles de argumentos en el día a día para poner a cualquiera. He cambiado a Diego Murillo por las tarjetas, no ha estado mal. Es muy ventajista pensar por qué ha jugado uno u otro. Vamos a ser un poco cautos. El equipo ha competido y me duele mucho personalizar así a un jugador. El Córdoba cuando tiene metros", añadió sobre la decisión de incluir a Murillo en el once.

Sergio Pellicer quiso destacar la dificultad y complejidad de la cita: "Es lo más parecido a un partido de playoff. Lo único que puede cambiar es el rival. La diferencia es que ellos tienen situaciones de peligro y no fallan. El equipo tiene alma y somos conscientes de que esto era un ensayo. Tenemos que mejorar". "Los primeros 20 minutos ha habido muchas situaciones. Cuando nos robaban, corrían muy bien al espacio. Los primeros 20 minutos de la segunda parte no son los que queremos. En partidos de estos, una falta de concentración te penaliza. Tenemos que estar más atentos. Entiendo a la afición y a todos. Tenemos que entrar en una crítica constructiva y dar un nivel de más continuidad", añadió sobre el partido.

Posteriormente, sumó exigencia al resto de jornadas: "Nos quedan cuatro. Solo hemos perdido un partido de los últimos diez. La clave es ganar en La Rosaleda. Me preocupa no haber conseguido un gol hoy con las situaciones que hemos tenido. Me preocupa la finalización y la toma de decisiones. Es la diferencia con el Córdoba, su segunda línea tiene mucho gol. Estoy confiado en trabajar con humildad y ajustarse. Quiero hacer ver a la plantilla que esto es un aprendizaje".

Por último, quiso destacar la cara buena de la moneda: "No. El Córdoba ha sido merecedor de la victoria. Nuestra exigencia tiene que ser máxima. La primera parte podríamos haber conseguido algún gol. En la segunda no hemos entrado bien. Más con corazón que con cabeza hemos tenido algunas situaciones. Nos han superado en meternos en el bloque bajo. Cuando recuperábamos no encontrábamos al hombre libre. Me preocupa que no generemos situaciones, no estamos viendo puerta. El Córdoba es el equipo que más centra de la categoría, nosotros somos los terceros. Esto significa que llegamos. No me quedo con todo lo malo. He visto una buena actitud del equipo".