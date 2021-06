Claves sobre la póliza de crédito, el proceso judicial y la ampliación de capital del Málaga CF

Este martes acabó el plazo para recabar las propuestas para suscribir la póliza de crédito que el administrador judicial, José María Muñoz, con el visto bueno de la jueza Ruiz González, estima necesario para cubrir las distintas necesidades económicas del Málaga hasta el 31 de diciembre de 2021. Esos 8.6 millones que se solicitan son los gastos comprometidos que tiene la entidad hasta esa fecha. Comoquiera que cualquier impago podría generar sanciones deportivas u otros problemas derivados, Muñoz quiere guardarse las espaldas para tener una cantidad de salvavidas, que no implica que se tenga que usar, es una medida de precaución.

Antonio Aguilera, presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), estuvo en Deportes Cope Málaga y explicó detalles interesantes sobre cómo los procesos en los despachos que vienen ahora, desde esta póliza de crédito hasta el escenario que viene una vez la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el Caso BlueBay. Acerca de la póliza, Aguilera especificaba que "el Málaga no pide un préstamo como tal, sino una póliza de crédito. Puede usar todos esos 8.6 millones o no usar nada. Si se pueden hacer abonos, nos paga quien nos tiene que pagar... Igual no hay que tocar. Cuando se haga una ampliación de capital legal, que es lo que estamos esperando, será después de que se diga quién el propietario del 96.8% de accionies, será a partir del 15 de junio. Si es NAS 2000 o NAS Football cambia. Mientras tanto, no tenemos culpa de que la justicia es muy lenta. Esto va muy lento. Llevamos dos o tres años esperando. Para final de junio tendremos la sentencia en la calle", decía.

"La ampliación legal, no lo que quería BlueBay, tiene que tener tres fases", relataba Aguilera: "La primera es para los accionistas. El que tiene una acción, puede comprar lo que tiene. Si es una, pues una, 10, pues 10 y 50, pues 50. En la segunda, ya los accionistas pueden comprar las que consideren y crean oportunas. Entonces, si la empresa o entidad que fuera elegida por el administrador judicial para la póliza de crédito fuera accionista y quedaran acciones en la segunda fase, sí podría devolver ese dinero que se haya tocado en acciones. Pero si no es accionista del club, hasta la tercera fase, la de libre adquisición para todo el mundo, pues no se le podría devolver. Otra cosa sería totalmente ilegal y los accionistas nos opondríamos. Si la persona que pusiera el aval pidiera en la primera fase la devolución sería imposible".

"Me dicen que sobre siete u ocho", afirmaba Aguilera sobre la cantidad de empresas o entidades que han presentado la propuesta para la póliza de crédito: "No sé si RedBird Capital ha presentado o no. Sí sé que estaba CaixaBanc. Si la persona elegida para la póliza es accionista, en la segunda fase de la ampliación sí podría pedir que le devolvieran lo usado en acciones. A BlueBay no se le podría devolver hasta la tercera fase porque no son accionistas del Málaga a día de hoy. La accionista es la sociedad NAS Spain 2000, una sociedad en la que participan Al-Thani y BlueBay. Si le dieran la razón, BlueBay pediría en el juzgado de lo mercantil la disolución de NAS Spain 2000, pero eso tarda entre año y año y medio. Entonces sí, sería accionista directo del Málaga. Hasta entonces, será NAS Spain 2000".

Aguilera, representante de la APA, lamentaba la actitud de BlueBay, que recientemente mandaba un comunicado crítico con la labor del adminsitrador: "Ve fantasmas por todos lados. Le dicen a la jueza que están dispuestos a poner 8.6 millones a cambio de una ampliación de capital exprés y se les devuelva en acciones. Es ilegal, no puede ser. Ahora sí puedo decir que BlueBay no ha presentado nada para ser una de las empresas para la póliza de crédito. Debería haber un diálogo de frente entre el administrador y BlueBay, de buena manera, de estar en el mismo barco. Está pendiente la publicidad de las camisetas. Que si tienen que pagar al Málaga, que paguen. Que van a remodelar tres hoteles por 180 millones de euros, por qué no se le paga el millón o los dos millones que deban. No pueden presentar un escrito trampa ante la jueza".

"José María nos explicó lo que pretendía. El Málaga está muy delicado económicamente aún. Estamos fiscalizados por LaLiga, en el punto de mira. La temporada ha sido inmaculada, nos van a subir las fichas de los jugadores y el límite salarial porque lo estamos haciendo escrupulosamente bien. Pero no puede permitirse el lujo el club de no pagar a un compromiso que tenga. De final de abril hasta el 31 de diciembre hay un calendario de compromiso de pagos por 8.6 millones. Si no entra absolutamente nada de dinero se tendría que desembolsar todo el dinero de la póliza, es el motivo de tal cantidad. Va por muy buen camino el pago pendiente de los cuatro millones de euros por Ontiveros del Villarreal. La Agencia Tributaria ya hizo una devolución por valor de algo más de un millón de euros. Si se abre la taquillas y se venden dos millones de abonos.... Pues igual no hay que tocar nada", proseguía Aguilera explicando la situación.

"Si la Audiencia Provincial le diera la razón a BlueBay y es NAS Spain 200 quien tiene la razón, inmediatamente el administrador judicial va a convocar una junta de accionistas de esa sociedad. Si le da la razón a Al-Thani, pues igual. La que diga la Audiencia Provincial determinará", acababa Aguilera sobre los siguientes pasos: "A esa Junta debe acudir Al-Thani o un representante y BlueBay. Ahí se le dirá que se va a ampliar x millones de euros el capital, que ellos son los accionistas y ellos tienen preferencia. Que digan si están dispuestos a ir a más. Ahí pueden estar los dos socios o ninguno. Tiene que ser NAS Spain 2000, ahí tienen que ir BlueBay y Al-Thani de la mano. Si ellos dijeran que sí y que participan con 10 millones, Al-Thani pone 5.1 millones y BluBay 4.9. Si dice uno de los dos que no, ninguno puede ir. La segunda fase es convocar una Junta extraordinaria, en septiembre más o menos. Para mediados de octubre o primeros de noviembre puede iniciarse la ampliación de capital y para enero puede estar acabada con la tercera fase. Por eso se ha hecho la previsión hasta final de año, que es cuando se espera que esté la ampliación terminada y entre liquidez al club".