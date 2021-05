BlueBay critica al administrador judicial por pedir un crédito de 8,6 millones de euros

La hotelera BlueBay reaparece en escena con un comunicado enfocado en la situación del Málaga a nivel institucional. En el texto se critica varias decisiones del administrador judicial, entre ellas la de de solicitar un crédito de 8,6 millones de euros. Al mismo tiempo se ofrece a aportar dicha cantidad en una hipotética ampliación de capital. Un movimiento que llega cuando cada vez parece más cercano el desenlace de su juicio con el jeque Al-Thani por la titularidad de las acciones de la sociedad que compartían.

"BlueBay no está de acuerdo en que el Málaga siga contrayendo nuevos préstamos y por ello ha emitido su opinión desfavorable a la solicitud de autorización de un nuevo endeudamiento de 8,6 millones de euros formulada por su administrador judicial. Por un lado, no se ha cumplido por parte del administrador judicial con el deber de información al a las partes, al no haber fundamentado razonadamente el préstamosolicitado. Y por otro, no es nada recomendable insistir en endeudar el club de esta forma tan desproporcionada, pues resultaría altamente dañino para su salud y estructura económica", comenzó el primer punto, donde se pone en entredicho las decisiones de José María Muñoz.

No dista mucho de los movimientos de los Al-Thani hace pocos meses cuando se puso en manos de un gabinete de comunicación, en la que su principal arma era desacreditar a los gestores del Málaga, especialmente a Muñoz Jiménez. "Hace sólo 6 meses, ya se solicitó y le autorizó un préstamo por cinco millones de euros, el cual por cierto ya se ha de devolver a razón de un millón de euros anuales. Y ahora la administración judicial viene a solicitar un nuevo préstamo por 8,6 millones de euros, con vencimiento a un año, a sabiendas de la incapacidad del club para su devolución y conllevando una situación de alto riesgo para el patrimonio del club y para su gestión futura. Por todo lo anterior, BlueBay ha desaconsejado este préstamo, al tiempo en que ha insistido en su debida y procedente justificación, no dejando de señalar lo insólito del procedimiento propuesto para su obtención".

Antes de ofrecerse a poner esos más de ocho millones de euros, defendió su postura ante la hipotética ampliación de capital: "BlueBay ha propuesto como mejor solución para el Málaga el que los fondos sean cubiertos mediante la ampliación de capital por parte de sus socios. En las actuales circunstancias del club, BlueBay ha recomendado por el contrario, optar por la capitalización del club mediante la aportación de los recursos por parte de los socios. Esta es la receta económica que requiere hoy el club, en la seguridad de que este refuerzo económico y patrimonial le permitirá afrontar las próximas etapas con mejor salud financiera".

El tercero de los puntos es todo un órdago: "BlueBay ha ratificado su disposición para aportar en ampliación de capital los 8,6 millones de euros requeridos y ha propuesto al administrador judicial del Málaga que convoque Junta General Extraordinaria de Accionistas para su aprobación. Esta será la mejor manera de permitir poner en marcha un proyecto con el nivel de gestión que permita un desarrollo deportivo en que prime la inversión en el desarrollo de la cantera y en la infraestructura institucional anhelada para el Málaga".

La hotelera apunta que ha mantenido "hasta ahora una posición de no injerencia y de máximo respetohacia los asuntos internos del club, quedándose al margen para no afectar a suestabilidad". Seguidamente volvió a lanzar balas: "No obstante, el momento actual puede ser clave para definir la planificación de la próxima temporada, mediante la posibilidad de acceder en una mejor condición al esquema de límite de coste de plantilla, que tanto ha restringido en los últimos años el diseño deportivo del club. Por eso, es preciso y oportuno alzar la voz ante esta solicitud disparatada de resolver un problema económico del club con un nuevo préstamo, que condicionará los criterios de solvencia de la LFP para determinar su límite salarial. ¿Vamos a resignarnos a seguir teniendo el presupuesto de plantilla más bajo de la categoría? Debemos felicitar al equipo deportivo y al cuerpo técnico del club por el milagro del resultado deportivo logrado esta temporada con un presupuesto tan limitado. Sin embargo, una vez conseguido el éxito de la permanencia en la categoría, llega el momento de encarar sin hipotecas el futuro inmediato del club".

Y hasta ahí lo más interesante del comunicado, rematado con un punto final a modo de gran colofón tratando de mezclar sensibilidades y pizcas poco concretas de su proyecto para el Málaga. Autobombo resumido en ocho puntos sin sustancia: "Poder regresar al protagonismo deportivo; tener sostenibilidad económica; gestionar un proyecto para crecimiento del patrimonio institucional; dotarse de una infraestructura de ciudad deportiva referente; ser una institución vanguardista en actividades sociales, culturales y académicas; poder dotar a la cantera del sentido de pertenencia y metodología de formación, según ejemplo de los grandes clubes formadores del mundo; a través del fútbol como factor de cambio, poder lograr un impacto social mediante la apertura de escuelas de fútbol, creación de torneos intercolegiales, la integración de niños a los valores del deporte, el trabajo social con la Fundación Málaga, orgullo del espíritu malaguista; poder construir en la afición, el sentido de pertenencia y fidelidad con la institución".