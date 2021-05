Competición se ceba con Pellicer y le castiga tres partidos

El Comité de Competición ha sido implacable con el Málaga y ha castigado con dureza tanto a Sergio Pellicer como a Josua Mejías. El órgano dependiente de la RFEF ha sido especialmente severo con el técnico de Nules, de quien destaca el hecho de ser "reincidente", por lo que tendrá que cumplir tres partidos de suspensión. Eso significa que no volverá a sentarse en el banquillo malacitano en esta etapa que se cierra a final de temporada.

No se libra tampoco el defensa venezolano, otro que no estará en las dos últimas jornadas del Málaga en Leganés y en La Rosaleda ante el Castellón. Dos partidos de suspensión para él por la roja directa que le mostró Moreno Aragón a los 15 minutos de partido y que además trajo consigo la expulsión de Pellicer por protestar y una amonestación para el capitán Escassi.

Competición sanciona a Pellicer por "Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas (Art. 117)". El mismo Moreno Aragón reflejó en su acta lo que supuestamente le dijo el entrenador malaguista: "Decir en voz de grito:'¡El mismo del Logroñés, siempre adulterando los partidos!', sentándose posteriormente en el banquillo y golpeándolo en señal de disconformidad”.

De decir eso, tampoco iría muy desencaminado Pellicer, puesto que los precedentes con el colegiado madrileño en los últimos tiempos siempre han sido polémicos, especialmente en las tres últimas ocasiones, donde también expulsó a jugadores del Málaga (Lombán ante el Huesca y Rahmani ante el Logroñés) de manera injusta.

El delirante arbitraje molestó muchísimo a un Pellicer que tras el partido mostró su disconformidad: "En la mía no ha pasado nada, no le he dicho nada. Me he enfadado conmigo mismo, y he hecho un gesto hacia mí. El cuarto árbitro ha pensado que estaban diciendo algo. Hay que callarse, me han expulsado injustamente. Me van a penalizar y el no poder disfrutar el último partido en casa. Me da mucha pena, me dan casi ganas de llorar. Es totalmente injusto lo que ha ocurrido en muchas situaciones".

Tampoco se mordió la lengua Manolo Gaspar, que tras el partido estalló en Twitter: "Ya basta por favor, ¿hasta el último día? Hay mucho trabajo detrás de todo esto". Un lamento que llegó tras el partido.

Además, también se perderá la siguiente jornada el centrocampista Cristian Rodríguez, que fue amonestado y alcanzó el ciclo, por lo que cumplirá ante el Leganés un partido de castigo.