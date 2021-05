Sergio Pellicer dirigió su penúltimo partido con el Málaga CF y podría ser el último que lo hace desde el banquillo. El entrenador fue expulsado por el colegiado tras la roja directa de Josua Mejías y en rueda de prensa explica lo sucedido: "Lo de Josua me parece una situación fortuita, creo que Stuani le toca antes pero hay que verla más detenidamente. Ha sido muy rápido. En la mía no ha pasado nada, no le he dicho nada. Me he enfadado conmigo mismo, y he hecho un gesto hacia mí. El cuarto árbitro ha pensado que estaban diciendo algo. Ha acabado el partido y he ido a explicárselo al colegiado. No he dicho nada, todos lo pueden decir. Ahora parece que hay equipos que se juegan mucho y me tengo que callar".

"Es tremendamente complicado cualquier profesión. La del estamento arbitral más. Hay que callarse, me han expulsado injustamente. Me van a penalizar y el no poder disfrutar el último partido en casa. Me da mucha pena, me dan casi ganas de llorar. Es totalmente injusto lo que ha ocurrido en muchas situaciones", desarrollaba el castellonense, sensiblemente afectado por lo sucedido: "La verdad es una pena no poder estar en casa el último partido es una pena. Que el año que viene haya un poquito más de criterio en todo, en las manos, en las protestas... Es una pena. Espero que todo se solucione. Como seres humanos nos equivocamos pero creo que no he hecho nada para que me inhabiliten de no poder estar en el banquillo".

Sobre el partido, Pellicer recalcó que se "hay que estar tremendamente orgulloso del partido que ha hecho el equipo", sobre todo por lo extraño de la semana tras anunciar que no continuará la próxima temporada: "Demuestra el compromiso del grupo con el club, con el cuerpo técnico. Parece que no nos jugamos nada pero todos nos jugamos mucho. Hoy han demostrado que ante circunstancias adversas, un rival que va con la flecha hacia arriba, el mejor de la segunda vuelta. Los primeros 15 minutos no se había hecho nadie últimamente. Parece que tenemos el objetivo hecho y han seguido a nivel colectivo, con alma. Han faltado cosas. Han acabado el partido Julio y Loren, un filial y un juvenil. La pena es no haber conseguido algo positivo porque se lo han merecido por méritos de trabajo y esfuerzo. Este grupo se ha superado, nos da pena no sumar para estar en el top 10 de la Liga".

También fue cuestionado por su posible relevo en el banquillo, José Alberto López, del que destacó su ambición: "está haciendo una temporada brutal. Creo que él reflejó en varias rueda de prensa la ambición que tiene. En ese aspecto no tengo que ser yo. Hay muchos entrenadores. Manolo encontrará la persona idónea". A su vez, destacó que "no he hablado con nadie" ni se ha reunido con ningún club: "La única reunión que ha tenido Pellicer ha sido con el Málaga CF".

Por último, mostró su preocupación de cara al próximo partido tras la quinta amarilla de Cristian y Escassi, "que ha acabado con problemas con el tobillo", además de la baja de Mejías. "Para el lunes vamos a ver qué jugadores disponibles tenemos; esto es un jeroglífico", sentencia.