El reloj marcaba las 20:00 horas cuando se escucharon los primeros cánticos de los cientos de blanquiazules que se habían agolpado en La Rosaleda, a las puertas de la tienda del club hasta ese entonces. Puntualidad alemana la de los malaguistas que no perdieron ni un segundo para iniciar sus quejas contra la gestión del propietario del Málaga. Los aficionados comenzaron a llegar a las 19:30, media hora antes de la fijada por Fondo Sur 1904 el pasado lunes.

Los gritos de "Al-Thani vete ya" y "Málaga somos nosotros" resonaban desde bien pronto entre los asistentes, de entre los que asomaban varias pancartas en las que se podía leer frases habituales como "Al-Thani respect" u otras más complejas y cargadas de sentimiento como "el Málaga es una pasión y orgullo, Al-Thani dimisión". El malaguista que asistió no atendía ni a edades ni sexo, desde críos con sus padres hasta algún que otro grupo de jubilados, incluso más de uno se paró por allí cuando paseaba por la zona.

Tuvieron que pasar en torno a 25 minutos para que la concentración de blanquiazules se moviera. Un representante de Fondo Sur 1904 guió al millar de blanquiazules que por aquel entonces se había reunido a las puertas de La Rosaleda. La policía había cortado la calle Camino de Palmilla, la famosa recta de La Rosaleda. Ante la puerta cerrada de la tienda blanquiazul del estadio –que cualquier otro día habría estado abierta a estas horas–, el representante del grupo de animación espetó el porqué de la movilización emprendida: “Llevamos un verano bastante parado, esto no puede seguir así. Estamos a una semana de que comience la Liga, no hay movimiento, no sabemos si el objetivo del equipo es el ascenso o la permanencia y aquí hemos venido a mostrar nuestro descontento hacia la gestión del presidente, está demorando muchas firmas de altas y bajas y venimos a mostrar nuestros descontento”.

Tras las palabras de éste, el millar de gargantas blanquiazules entonó ese "Málaga somos nosotros" que tanto sonó durante los tres cuartos de hora que duró la concentración. La descontenta marea blanquiazul caminó toda la recta entonando cánticos como "Al-Thani devuelve el dinero", "el presidente es un delincuente", "bájate el sueldo", "fuera de mi vida, ya no te quiero" o "¿dónde están los fichajes, los fichajes dónde están?", hasta llegar a la Puerta 16 del estadio, donde acabó diluyéndose la afición tras varios minutos.

La hinchada blanquiazul ha hablado tras el parapeto de estos días atrás del presidente del club, con un comunicado que no tuvo efecto en una afición blanquiazul que reclama un giro en la dirección del club tras la inacción de Al-Thani durante todo el verano.