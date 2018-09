Contratiempo para Mula

Palo tremendo para Álex Mula. El Málaga comunicó ayer que el extremo sufre una infección en la herida de la operación del menisco de su rodilla izquierda a la que se sometió el pasado viernes 14 de septiembre. Una complicación que le ha mantenido ingresado en el Hospital Vithas Parque San Antonio, donde fue intervenido, y por la que se espera que continúe hasta que surta efecto el tratamiento con antibióticos al que está siendo sometido.

La intervención, como es habitual, se calificó como realizada "con éxito". Lo cierto es que incluso duró algo más, alrededor de dos horas y media, ya que informó el club en su nota de prensa que se le practicó "una empalizada con el músculo tensor de la cintilla iliotibial para reforzar la parte lateral de la articulación". Tras ello, lo esperado era que permaneciese una semana en el hospital para valorar la evolución, pero a finales de la semana pasada empezó a complicarse la curación de la herida, que acabó en una infección por la que suma ya dos semanas ingresado.

El catalán, Juankar y Renato están afectados por la plaga de lesiones en las bandas

En estos días se le ha tenido que reabrir la herida para limpiar la zona y se sigue trabajando para solucionar un contratiempo que lógicamente afectará al tiempo de baja de Mula. De los dos meses iniciales, se apunta a que su vuelta podría alargarse incluso hasta principios de 2019. Al fin al cabo, estas dos semanas no ha experimentado ningún progreso, al contrario, y mientras no se solucione la situación no podrá arrancar con la recuperación y la rehabilitación estipuladas.

Esta semana ya se pudo ver en redes sociales a algún compañero acudir a arropar al catalán. Fue el caso de Pau Torres, quien publicó este miércoles en Instagram una fotografía en la habitación de Mula en el hospital junto a Héctor Hernández, Jack Harper e Iván Rodríguez. Adjuntaba el mentaje "pronto estarás de vuelta" y le respondía el mismo centrocampista en los comentarios. "Eres un grande mítico, Pau", le espetaba el futbolista.

Muy mala suerte la de Mula, que además se lesionó en su debut como titular esta temporada en la victoria contra el Tenerife, ante sus ex compañeros la pasada media temporada. Se retiró del césped el catalán en el minuto 82, con signos de molestia, acompañado por los médicos del club, y en su lugar ingresó al terreno de juego Hicham. Horas más tarde se confirmaría esa rotura del menisco de la rodilla izquierda.

El marroquí es otro de los que, aunque ya está operativo, ha sufrido la plaga de lesiones en las bandas. A día de hoy son hasta cuatro los jugadores de banda en la enfermería: el mismo Mula; Renato Santos, con una lesión muscular; Juankar, por un esguince de rodilla; y Haksabanovic se retiró este miércoles del entrenamiento con una distensión del bíceps femoral izquierdo. Anteriormente, Dani Pacheco e Hicham tuvieron que ser tratados y son, junto a Ontiveros y Juanpi, los únicos extremos que podrá tener Muñiz a su disposición este domingo contra el Rayo Majadahonda.