Crisis total en el Marbella FC

Acabó la primera fase en el Grupo 4 de Segunda B y un equipo confeccionado para subir a Segunda A peleará para no caer hasta la quinta división del fútbol nacional. El Marbella está en una crisis deportiva total. Afronta una fase por la permanencia muy exigente en la que tendrá que cambiar mucho si no quiere despeñarse al abismo del balompié nacional. La derrota ante la Balona (1-2), con remontada rival en los últimos 10 minutos, ratificó la deriva. Nombres como Granero, Callejón o Edu Ramos parecían diferenciales en Segunda B, pero no lo están siendo.

Hay dudas sobre la continuidad de José Manuel Aira, al que el club ha respaldado públicamente repetidas veces pese a la mala trayectoria. Marbella 24 horas informaba de que el entrenador sentía que su mensaje no llegaba a la plantilla y que se planteaba dimitir.

La siguiente fase, para quedarse en la nueva Segunda División RFEF y no bajar a la Tercera División RFEF, une a los dos subgrupos para un liguilla de ocho partidos entre ocho equipos en la que no se juega con los rivales que han coincidido en el subrupo anterior. Recreativo Granada, El Ejido, Yeclano y Lorca son los nuevos rivales. Tras esos ocho partidos, los tres primeros de este nuevo grupo creado se salvarán y los otros cinco bajarán a la Tercera RFEF. La clasificación queda ahora mismo de la siguiente manera: Recreativo Granada (23 puntos), Las Palmas Atlético (21), Recreativo de Huelva (20), El Ejido (19) Marbella (18) , Yeclano (11), Marino (10) y Lorca (9). Tiene a cuatro rivales por delante el cuadro marbellí y debe superar, al menos, a dos más para permanecer en la categoría de nueva creación y no caer más abajo.

Momento de decisiones trascendentes en la entidad marbellí, que soñaba en grande, como rezaba el lema difundido desde dentro, pero que ahora está sufriendo de manera inesperada. La crisis es total.