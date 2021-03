El Marbella FC confirma la salida del banquillo de José Manuel Aira

La compleja situación que vive el Marbella Fútbol Club, con la amenaza real de quedar en la quinta categoría del balompié español, ha tenido el paso lógico en estas partes. Pese a que desde el club se ha defendido contra viento y marea su labor, este martes se confirmó que el entrenador, José Manuel Aira, no seguirá al frente del banquillo blanquillo. Según el club, las dos partes han acordado "rescindir de mutuo acuerdo el contrato que vinculaba a ambas partes hasta el 30 de junio de 2021. El club agradece al técnico la honestidad y honradez con la que ha afrontado la actual situación deportiva del primer equipo desde el primer día que llegó a esta entidad", decía en una nota.

"Desde el Marbella queremos reconocer a Aira y sus asistentes Óscar Sánchez y Mario Sandúa la profesionalidad, dedicación, compromiso y trabajo que han demostrado durante esta etapa, y les deseamos la mejor de las suertes en su futuro profesional. Por otra parte, nuestro club desea recalcar la implicación no sólo profesional, sino también personal, que han mostrado Aira y su cuerpo técnico dentro de esta institución desde que llegaron a Marbella en agosto de 2020 hasta el último día que han defendido y respetado esta camiseta", proseguía al anunció, al que se seguía la contratación de un nuevo entrenador, que se desvelará en breve: "El Marbella FC anunciará próximamente al nuevo entrenador que se encargará de dirigir al primer equipo en la segunda fase del campeonato de Segunda División B".

La siguiente fase, para quedarse en la nueva Segunda División RFEF y no bajar a la Tercera División RFEF, une a los dos subgrupos para un liguilla de ocho partidos entre ocho equipos en la que no se juega con los rivales que han coincidido en el subrupo anterior. Recreativo Granada, El Ejido, Yeclano y Lorca son los nuevos rivales. Tras esos ocho partidos, los tres primeros de este nuevo grupo creado se salvarán y los otros cinco bajarán a la Tercera RFEF. La clasificación queda ahora mismo de la siguiente manera: Recreativo Granada (23 puntos), Las Palmas Atlético (21), Recreativo de Huelva (20), El Ejido (19) Marbella (18) , Yeclano (11), Marino (10) y Lorca (9). Tiene a cuatro rivales por delante el cuadro marbellí y debe superar, al menos, a dos más para permanecer en la categoría de nueva creación y no caer más abajo.