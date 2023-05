Cristian Gutiérrez no se medirá a un amigo, ídolo y maestro

Uno de los jugadores más destacados del Málaga en esta temporada ha sido Cristian Gutiérrez, que más allá del desastre colectivo, ha vivido el mejor año de su corta carrera deportiva. El canterano iba a poder disfrutar de otro momento bonito en Mendizorroza ante el Alavés porque iba a tener enfrente a uno de los jugadores que ha marcado su progresión. Se trata de Luis Rioja, con el que coincidió en el Marbella cuando el malaguista todavía era un menor de edad que asomaba la patita.

El extremo sevillano empezó a despuntar en el Marbella junto a Corpas. Ambos acabaron en el Almería y demostrando en Segunda División que tenían nivel para mucho más. Mientras Corpas acabó en el Eibar, Rioja terminó en el Alavés y jugó en Primera. Ahora en Segunda está siendo uno de los pilares del cuadro vitoriano alcanzando la decena de goles y repartiendo varias asistencias. Pero no será un problema para el Málaga después de alcanzar ciclo de tarjetas amarillas y tener que cumplir un partido de suspensión.

"¿Cómo me buscaba los minutos? Como podía, como podía", bromeaba Cristian en su entrevista con Málaga Hoy recordando su pasado en el Marbella. Tenía apenas 17 años y venía de Los Compadres para el juvenil marbellí, pero Fernando Estévez tiró de él. "La verdad es que Luis Rioja venía de una lesión larga, pero aprendí mucho, seguí mucho sus consejos", contó el blanquiazul, que terminó teniendo en Rioja a un referente en el presente y en lo que estaba por venir.

Compañero y amigo, consejero y también ídolo. Cuando a Cristian se le pregunta por las figuras que admira, Rioja está en un elenco mágico: "Me gustan muchos. Muchos, muchos. Luis Rioja por ejemplo. Me fijaba mucho en Joaquín cuando jugaba por fuera. Cuando jugó en el Málaga lo vi en algún partido en directo. Me gustaba mucho Vicente el del Valencia. Me veía muchos vídeos de él. Luego, los que a todo el mundo le gusta ver, aunque sean algo diferentes: Ronaldinho, Neymar, Messi... Los que dan espectáculo".