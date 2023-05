Izan Merino se cuela en la convocatoria definitiva al Europeo sub 17

Se confirman las buenas noticias en el aspecto personal para el canterano del Málaga Izan Merino, quien continuará en la lista de la selección española sub 17 de Julen Guerrero después de que el técnico vasco lo haya incluido en la convocatoria de 20 jugadores que representarán al combinado nacional en el Europeo de dicha categoría que se celebra en Hungría. El juvenil de primer año bate así otro reto personal en su corta carrera futbolística y es que el joven defensor blanquiazul de 17 años ha sobrevivido a los cinco descartes que se han realizado de la primera lista de 25 jugadores que comenzaron la concentración hace una semana. Los jugadores Óscar Bazaga, Óscar Marcos, Gustav Arcos, Elijah Gift e Iker Ropero fueron los descartes.

Sin embargo, esta noticia no termina de ser del todo buena para el Málaga, ya que debido a esto Funes no podrá contar con uno de sus indiscutibles en el once del Atlético Malagueño, donde el 28 blanquiazul se ha asentado y, de hecho, llegó a estar en el pase del filial blanquiazul ante el Real Jaén en el campo de La Victoria. Sin embargo, el técnico de Loja no pudo contar con el defensor en la ida de la final del play off de ascenso del Grupo 9 y tampoco podrá haberlo para la vuelta, ya que ahora comienza la verdadera concentración de la expedición española. En cualquier caso, sí es una gran experiencia para el chaval.

La competición arrancará el miércoles 17 de mayo, por lo que la expedición española se embarcará este martes de camino a Budapest. Aunque los pupilos del técnico de Portugalete saltarán al césped de forma oficial el jueves 18 ante Italia (20:00). Un duelo complicado para arrancar el campeonato y que será crucial para marcar el devenir de un grupo que lo conforman además Eslovenia (domingo 21, 16:30 horas) y Serbia (miércoles 24, 17:00). Por otro lado, una buena actuación del defensor blanquiazul en dicha cita internacional podría hacer que se fijasen más ojos sobre el joven canterano, quien ya tiene detrás de él al Real Madrid y a otros clubes de Primera División. Sin embargo, en el club malacitano están tranquilos porque tiene dos años más de contrato por delante.

En la generación están jugadores muy prometedores, alguno como el barcelonista Lamine Yamal, que con 15 años ya debutó con el primer equipo hace unas semanas ante el Real Betis. También hay otro malagueño, el lateral izquierdo Daniel Muñoz, que pertenece al Atlético de Madrid desde hace unas temporadas.

La lista

GRANADA CF SAD

Francisco Pedro Árbol Córdoba

FC BAYERN MUNICH

Javier Fernández González

CLUB ATLÉTICO DE MADRID SAD

David Arza Boyero

Daniel Muñoz Navas

Javier Díaz Igual

Jorge Rajado Ruiz

ALBACETE BALOMPIÉ SAD

Hugo Martínez González

FC BARCELONA

Héctor Fort García

Pau Prim Coma

Pau Cubarsí Paredes

Marc Guiu Paz

Juan Hernández Torres

Lamine Yamal Nasroui Ebana

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL SAD

Jon Martín Vicente

RCD ESPANYOL DE BARCELONA

Lluc Castell Solé

VALENCIA CF SAD

Raúl Jiménez Latorre

REAL MADRID CF

Óscar Mesa Pérez

Roberto Martín Uruel

ORLANDO CITY SOCCER CLUB

Alejandro Granados Torres

MÁLAGA CF SAD

Izan Merino Rodríguez