Un Málaga repleto de canteranos deja al Granada su trofeo (3-1)

El Granada se queda con su trofeo en Los Cármenes. El Málaga CF, repleto de canteranos, cayó 3-1 ante los nazaríes en un partido en el que, pese al resultado, dejó buenas sensaciones. Los de José Alberto López fueron competitivos y mostraron que las líneas maestras del técnico, sobre todo con respecto a la presión, están vigentes esté quien esté sobre el césped. Andrés Caro, como mediocentro, y Kevin o Julio fueron de lo más destacado en el quinto amistoso de la pretemporada blanquiazul.

José Alberto se guardaba la mejor porción de su pastel para este sábado en su estreno en casa. A Los Cármenes viajó una expedición de 18 futbolistas con tan solo cuatro profesionales, Juande, Paulino, Alexander e Ismael Casas. Los 14 restantes eran jugadores con fichas del filial. Sumando a Juande y Casas, 16 productos de La Academia para plantar cara a los nazaríes en su feudo. El once inicial lo formaron Gonzalo en portería, línea de cuatro con Alexander, Moussa, Juande y Casas, doble pivote para Quintana y Andrés Caro, extremos Paulino y Kevin, y Julio y Roberto como delanteros. Ismael lucía el brazalete de capitán. El Granada salía con su once de gala y sus tres nuevos fichajes: Bacca, Monchu y Abram.

No empezaron del todo bien las cosas para el joven Málaga. Otra acción a balón parado, calcada a la que recibió el equipo ante el Alcorcón, permitió adelantarse al Granada. Un córner botado al primer palo que conecta con un nazarí y manda al segundo palo donde Abram remata a placer tras perder de vista a Andrés Caro. Un campo como Los Cármenes para un once como el blanquiazul podía pesar pero estos chicos van sobrados de descaro. Kevin lo representa bien, que tiró un caño a Foulquier en el borde del área y forzó una falta peligrosa. Él mismo fue el encargado de botarlo y el resto fueron hasta tres rechaces hasta que la pelota le cae a Quintana, que la empuja al fondo de la red del ex malaguista Aarón.

El tanto sentó fenomenal a los blanquiazules, que se desenvolvían con cierta soltura y tuteaban a los nazaríes. Notable la solvencia de Andrés Caro en su primer partido como mediocentro con los mayores, uno de los más intensos en la presión y que más se ofreció para distribuir. Moussa sigue dejando buenas sensaciones por su contundencia, así como Julio, que se movió entre líneas y apareció en los costados para generar superioridades.

Pero las diferencias las marcaban otros. Un pase al espacio sin mirar para Monchu que recibía en la frontal Milla con tiempo para posicionarse, levantar la cabeza y clavar la pelota en la escuadra de Gonzalo, que pudo hacer poco para evitar el 2-1. Tras el gol, el Málaga mantuvo el orden y se gustó por momentos. Hubo varias combinaciones interesantes que acabaron con disparos de Julio, ambos por encima del arco de Aarón.

No hubo cambios tras el descanso y el Granada saltó con muchas ganas de tomar más protagonismo en el juego. Dio un pequeño bajón el cuadro blanquiazul, que estaba presentando batalla pese a la juventud e inexperiencia. No se había cumplido la hora de partido cuando Ismael Casas sintió un pinchazo que le obligó a pedir el cambio. Se fue al suelo y entró al campo por él Ángel Recio, que dejaba a Moussa como lateral zurdo.

Fue poco después cuando lograba el Granada el 3-1. Conectaban Bacca y Luis Suárez, que filtraban para Antonio Puertas en el área que en el uno contra uno ante Gonzalo se la pica para el tercero, de bella factura. Tras el tanto el dominio nazarí fue incuestionable, tomó el control y dejó poco lugar para lucirse a los más jóvenes. De hecho fue el meta Gonzalo el que más se gustó pese a los goles encajados.

José Alberto tiró de cambios e hizo debutar a otro canterano más, el mediocentro Ibra. Larrubia, Loren, Fomba y Bilal también saltaron al campo para disputar los últimos minutos. Gonzalo, Juande, Alexander, Quintana y Julio fueron los cinco que jugaron los 90 minutos y difícilmente tendrán minutos ante el Tenerife en La Rosaleda.