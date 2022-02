Dani Barrio domina ahora el pulso

Una de las decisiones que ha tomado Natxo González en sus dos primeros partidos a cargo del Málaga ha sido la de dar continuidad a Dani Barrio. El veterano técnico asturiano le va ganando ahora el partido a Dani Martín, indiscutible para José Alberto. Es cierto que había mostrado debilidades y que estaba discutido en el entorno, con críticas desde la grada de La Rosaleda. Pero no había debate interno.

Natxo ha cambiado la portería. A veces de manera no muy ortodoxa y sin inspirar una gran seguridad, es cierto que Barrio fue clave para sacar el empate de Zaragoza. Hizo dos paradones. En total siete disparos detuvo el veterano arquero. 18 hubo en total. Tuvo tres ocasiones claras el contrario y en las tres resolvió Barrio. Según datos de sofascore, inspirados en varios parámetros, fue el jugador con mejor puntuación malaguista, 8.2 sobre 10. Los tres goles en Miranda de Ebro no le sacaron del once.

Antes del partido, Natxo González era cuestionado y decía. “Antes de venir puedes tener una idea, pero no tienes toda la información de los jugadores. Que Dani Barrio haya sido el portero en dos partidos no quiere decir que lo vaya a ser siempre”, decía el vasco. Dani Martín tuvo problemas de rodilla y no fue convocado en el primer partido de Natxo, pero ya se reintegró al trabajo y se desplazó a Zaragoza, por lo que la decisión fue puramente deportiva.