Dani Lorenzo, una camiseta y un vídeo viral

Dani Lorenzo está de dulce desde la recta final de la pasada campaña y es que el once de gala del cuadro entrenado por Sergio Pellicer no se entiende sin la presencia del marbellí, porque aporta mucho en ataque y, en especial, lo hace en la creación de juego y en el último pase.

Este pasado domingo regresó al once menos de dos semanas después de haber pasado por quirófano por una fractura en un dedo que se produjo en el duelo ante el Intercity y volvió a demostrar una vez más su compromiso y el motivo de la confianza del técnico en él con un gran pase que habilitó a Roberto para definir a placer frente a Gomis y anotar el 0-1 definitivo en la primera mitad.

Esto sumado con la buena conexión con Manu Molina y Genaro Rodríguez hace que el centro del campo malaguista carbure a la espera de la recuperación completa de un Ramón Enríquez que ya ha demostrado que es diferencial en la categoría de bronce del fútbol español y que va a ser un plus bastante grande a esta faceta del juego de los andaluces.

🗣️ "Me pilló por sorpresa que me ofreciese 50 euros".👐 "Pienso que no los debería haber cogido, ahora me arrepiento".💙 ¡QUÉ GRANDE, @d_lorenzo_10! Explicación exclusiva para @elchiringuitotv. https://t.co/YGLSabB2g3 pic.twitter.com/mjQQ5FZSYj