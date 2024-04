Dani Lorenzo: "Esta victoria no sirve si no se le da continuidad"

Dani Lorenzo volvió a la titularidad y, como consecuencia, el Málaga CF regresó a la senda de la victoria después de tres empates consecutivos que lo relegaron de la lucha por el ascenso directo. Como consecuencia, el mediapunta habló en zona mixta.

El mediapunta se mostró bastante ambicioso: "Esta victoria no sirve de nada si no se le da continuidad en casa. Queda la recta final y es muy importante en caso de play-off quedar lo más arriba posible. Es una victoria muy importante. Podemos hacer algo histórico en este club". "La verdad que hemos sufrido mucho. Son un buen equipo y no hemos tenido nuestra mejor versión en la segunda parte. Lo importante es que nos hemos llevado la victoria y a aprender de nuestros errores", añadió. Además, habló de como llevan los resultados de los rivales en este tramo de curso: "Hacemos nuestro trabajo y si pinchan, de lujo. Son cosas que no controlamos. Reseteamos y cambiar el chip para el Real Murcia".

Pese a todo, se queda con su asistencia en el gol: "Muy contento. Me quedo con ese pase que nos da la victoria. En esa segunda parte, ellos son muy rápidos, nos hemos partido un poco, pero es fútbol. Lo importante es la victoria y corregir de cara a la semana que viene". "Me dejo llevar. Intento dar pie a mi imaginación que es cuando me salen ese tipo de cosas. Intento ayudar al equipo con lo que sea", añadió sobre la acción.

Dani Lorenzo también quiso tener unas palabras para los desplazados: "El mensaje es de agradecimiento porque todas las semanas es increíble. En momentos buenos y malos. Que sepan que estamos convencidos de que haremos algo bonito y que vamos a darlo todo". Tras esto, explicó su estado tras la operación: "Me quitaron los puntos y mucho mejor. Los golpes son mucho más seguros y espero que en dos semanas esté mejor".

Por último, tuvo unas palabras sobre el buen rendimiento de Larrubia: "Estoy muy contento por él. Intento siempre ayudarle y él a mí, además entendemos el futbol de manera parecido y nos hemos curtido en Mérida. Nos entendemos con el resto de compañeros y con ese feeling todos crecemos. Cuando vaya cogiendo a continuidad… es un futbolista con una calidad espectacular".