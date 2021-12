Dani Lorenzo: "Hay un nivelazo en la cantera"

Soberbia puesta en escena de Dani Lorenzo en su primera titularidad. Ya jugó contra Amorebieta y Peña Sport, pero la plaga de lesiones le dio la titularidad en un campo complicadísimo como Ipurúa. El aún juvenil marbellí, que regresó este verano desde el Real Madrid a la Academia, demostró que está para ser uno más en la plantilla. Tuvo momentos brillantes. Tocó 51 veces el balón, tuvo un 81% de acierto (22/27) en el pase, dos de ellos claves. Tuvo éxito en los tres quiebros que intentó y ganó 13 de los 17 duelos que tuvo, una cifra excelente, con nueve tackles.

"Ha sido un partido muy complicado, sabíamos desde primera hora que nos lo iban a poner muy difícil. Salimos a competir, hacer nuestro juego y plasmar nuestra identidad, que no se sintieran cómodos. Estoy muy contento por mi parte, pero lo importante es el equipo y que el partido haya valido para sacar un punto muy complicado", analizaba tras el partido el fino centrocampista marbellí: "Sabía que iba a ser un día complicado, con gente de mucho nivel enfrente. Tengo que adaptarme, saber hacer lo que sé y lo que me pide el mister, hacer lo mejor para los tres puntos. No pudo ser, pero buscamos los tres puntos siempre".

"En el hotel nos iban a dar el vídeo del balón parado del rival y nos han dicho el once y cuando lo he visto ahi Dani Lorenzo me he puesto me he puesto muy nervioso, he dicho 'hostias, ahí estoy, qué alegría' pero rápidamente he cambiado el chip y me he centrado en hacer lo que sé hace. Sobre todo muy contento", relataba de manera espontánea cómo había sido el momento de conocer su titularidad Dani Lorenzo, que destacaba el nivel de la Academia: "Venía aquí para el juvenil y estoy en el Malagueño y ahora he podido debutar. Desde que vine el primer día vi un gran nivel en la cantera, cada jugador puede dar el paso. Hay un nivelazo. Estuve en alevines ya aquí tenía muchos compañeros buenos y lo sabía el nivelazo que había. El Málaga está haciendo un gran trabajo de cantera y ojalá durante los años pueda seguir sacando jugadores, sería una gran señal".