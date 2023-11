Dani Lorenzo, en peligro

El Málaga CF descansó, de manera relativa, después del empate en Ibiza. El equipo regresó, por un retraso en el enlace con Madrid, pasadas las 14:00 horas en el aeropuerto, así que ya se decidió no hacer la sesión recuperación y trabajar ya desde este martes en la preparación del importante partido ante el Alcoyano.El equipo está compitiendo de manera sobresaliente, acumula 11 partidos (12 oficiales con el de Copa) sin perder, pero necesita un impulso de los que están fuera para cobrar vigor. En Ibiza el fondo de banquillo se reducía a un jugador no canterano (Víctor García, aún convaleciente). De los otros ocho sentados al lado de Pellicer (Carlos López, Bilal, Haitam, Loren Zúñiga, Moussa, Antoñito, Jesús y Recio) el mayor tenía 21 años y la experiencia en partidos con el primer equipo conjunta no pasaba de los 50 duelos oficiales. Una situación que recordaba a la temporada de las 18 fichas y los encajes de bolillos que tenía que realizar Pellicer para no incumplir las normas de fichas mínimas profesionales, aunque en este caso había varios con dorsal de primer equipo.

Para el sábado regresa Einar Galilea, una vez cumplido el partido de sanción, aunque el nivel de Murillo fue bastante tranquilizador. Hay jugadores esenciales, como Sangalli o el propio Kevin, que tienen complicado llegar al partido del sábado. El vasco es necesario en el centro del campo para dar sangre y verticalidad. El regreso de Víctor en el lateral izquierdo es el más cercano.

Hay también una circunstancia a valorar y es que Dani Lorenzo está apercibido de sanción después de la tarjeta amarilla que vio el domingo en Ibiza. El marbellí ha tenido continuidad en los últimos partidos y su nivel, sin ser el óptimo, ha ido mejorando a medida que ha tenido minutos. De hecho, ha jugado completos los tres últimos partidos oficiales. 120 minutos ante el Barakaldo y 90 con Córdoba e Ibiza. Con la carestía de elementos (apenas Genaro sano, aunque Larrubia jugó por dentro en Ibiza) en el centro del campo es una circunstancia a valorar. Con tres cartulinas están Genaro y Nelson Monte. Así que Pellicer tiene que manejar varios vectores en el puzle.