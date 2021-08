Dani Martín: "Yo vengo aquí a comerme el mundo"

Dani Martín fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Málaga. El portero asturiano, cedido por el Betis, tiene hambre: "Vengo de un parón por COVID-19 después de seis meses de lesión. Va a ser complicado, lo tenía claro, pero no aquí, sino en cualquier sitio. Vengo aquí a comerme el mundo, a darlo todo y a ser el mejor. No tengo otra manera de llegar a ser titular”.

Destacó Manolo Gaspar el esfuerzo realizado por el chico, que lo cuenta a su manera: "Es complicado, sobre todo el tema económico. En Segunda y también en Primera es difícil por la situación de la pandemia. Pero tenía muy claro que quería venir aquí desde el primer momento y ser jugador del Málaga. El Betis y el Málaga me lo han puesto muy fácil, han colaborado con lo que yo quería, se dio y aquí estoy”.

Sobre sus primeros días en Málaga, está encantado: “Me he encontrado un grupo increíble, muy buena gente, muy buen ambiente, un grupo muy unido, con jugadores de muchísima calidad. Me siento muy cómodo con ellos. Las primeras semanas después de una lesión tan larga, después de confinamiento de COVID, se me hacen duras en lo físico sobre todo, pero cada día me encuentro mucho mejor y voy dando pasos hacia adelante”.

Estado de forma

"El año pasado fue muy duro, sobre todo físicamente, con dos lesiones muy graves. Además, después de haber pasado el COVID, cuando haces un esfuerzo es peor que antes. No tengo ninguna molestia, no me perjudica en nada a la hora de hacer los ejercicios con el grupo. Ahora lo importante es coger el ritmo y habituarme a la velocidad del balón”.

José Alberto

“Él me llamó cuando se hizo oficial que venía para aquí, me dijo que quería contar conmigo, que le gustaría que estuviese aquí. Yo le dije al Betis que quería venir y al final el míster también tiene parte de culpa”.

Dani Barrio

“Defectos tenemos todos, no hay portero perfecto. Somos porteros de diferente edad, hemos pasado por distintas etapas los dos. Es un grandísimo portero y tengo muchas cosas que aprender de él. Soy más joven y todavía tengo tiempo para llegar a ese nivel”.

Oportunidad para reivindicarse

“El primer año en el Betis fue complicado. Coger ritmo de Primera era difícil viniendo de Segunda. No jugué muchos minutos, sólo en Copa del Rey. En el segundo año las lesiones no me permitieron competir con Bravo y Joel. Ya me toca disfrutar del fútbol, después de estos años lo necesito.

¿Cómo se define como portero?

“Soy un portero valiente, al que le gusta jugar sobre todo con los pies. Como todos los porteros, a veces fallo, pero me gusta arriesgar con los pies, me siento muy cómodo bajo palos, soy muy competitivo, muy constante, soy muy apasionado y un portero más o menos completo”.

Mensaje a la afición

“Que por fin vuelvan al estadio, que ya los necesitábamos. Que disfruten del equipo y que nos apoyen lo máximo posible, que los vamos a necesitar muchísimo, sobre todo después de estos años sin público. Necesitamos que sean un jugador más, que nos apoyen lo máximo posible y que tiren de nosotros”.