La temporada de Dani Pacheco está siendo una montaña rusa llena de vaivenes. Sube y baja, baja y sube. Le costó encontrar el físico tras carecer prácticamente de pretemporada y cuando mejor estaba, lesión. Algo similar le sucedió el mes pasado, otra lesión y otra vez tenía que parar. Hoy volvía a la convocatoria, dio el relevo a un titular Ontiveros y firmó el gol de la victoria en el Nou Estadi, su primer gol como profesional con la elástica del Málaga.

“Era un partido importante sobre todo por los tres puntos. Había que ganar como fuera. Tuvimos esa pizca de fortuna que no tuvimos antes”, contaba el pizarreño en zona mixta tras el encuentro con los puntos bajo el brazo gracias a su gol, el cual explicaba así: “Tenía que disparar, el balón iba bien dirigido. Entró llorando pero con alegría al final fue gol”.

Era su primer tanto de la temporada y su primer gol con la blanquiazul algo que reconoce que le viene bien: “Me hacía falta. Al ser de aquí, estar en casa... A todo el cuerpo médico lo conozco desde pequeño. Celebrarlo con ellos creo que era lo mejor. Me ha sentado bien el gol. Todo el mundo con los goles se calma un poquito, permite atreverte más”.

“Era un partido que necesitábamos ganar para animarnos. No era fácil el rival, el Nàstic se jugaba mucho. Sabíamos que se estaba apretando la cosa. Los equipos que vienen detrás persiguiendo el play off. Es una victoria que da tranquilidad para seguir haciendo las cosas bien”, contaba Pacheco que reafirmó la idea de Muñiz, se esperaban a un Nàstic así: “No nos sorprendieron. El Nàstic es un equipo muy intenso y muy diferente al de la primera vuelta. Ganar aquí no es nada fácil”.