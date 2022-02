Dani Pacheco está libre

El malagueño y ex malaguista Dani Pacheco acabó su periplo en el Aris Limassol de Chipre. A sus 31 años, el atacante de Pizarra quedó libre y espera nuevo destino. Tras salir del Málaga, una vez fuera incluido en el ERE del verano de 2020 después de dos temporadas de blanquiazul, jugó en el Logroñés. En el Aris firmó, en 13 partidos, un gol y una asistencia.

Gracias @ArisLimassol por esta oportunidad y aventura. Preparado para el nuevo reto que venga. Os deseo lo mejor. Thanks for this oportunity and chapter in my life. I wish you all the best. pic.twitter.com/glxzaRyFAb