Daños y progresos

Semana dura para el Málaga, con partido intersemanal. Con la plantilla corta que tiene Pellicer, la dificultad se complica. En Cartagena el equipo ya no tuvo tanta chispa como en otros duelos. Aunque se mejoró en el tramo final, el rival apretó y llegó más de lo que suelen hacer los contrarios. También se va notando que hay equipos que van al límite y que aprietan aunque estén abajo, dentro de la ya de por sí gran igualdad reinante en la categoría.

Una vez se consiguió el empate, evaluación de daños. No estarán el martes ante el Almería Yanis y Matos, la banda izquierda titular. El francoargelino aprovechó para limpiarse de tarjetas ante un rival ante el que no podía jugar por contrato. Además, Jairo y Jozabed, dos jugadores que van al alza en su juego, se retiraron con molestias de distinta naturaleza aunque leves, según el primer parte médico ofrecido por el Málaga. Al jugarse en casa el partido no habrá lista de convocados este lunes y habrá unas horas más para recuperar. En la parte positivo, David Lombán ya tiene el número suficiente de negativos para incorporarse tras pasar el Covid-19. Más difícil está lo de Orlando Sá.

La clasificación tras la jornada, aún no concluida, sí dejará seguro que se mantienen 11 puntos respecto a los puestos de descenso, el objetivo primordial cuando arrancó todo esto. La fase de ascenso está a siete, pero no jugó el Rayo, que marca la frontera, después de que hubiera un brote de Covid-19 en el Mirandés. El Málaga acumula cuatro partidos sin perder y eso es una garantía de que no se pasarán problemas. Viene a La Rosaleda un Almería herido, metido en la pelea por el ascenso directo pero que se siente ultrajado por los últimos arbitrajes padecidos, sensación similar a la que ha tenido el Málaga en partidos recientes. El VAR, definitivamente, no ha solventado los problemas de arbitraje y algunos los ha empeorado.

En esta semana intensa hacen falta piernas. Ha repuntado en los últimos partidos Jairo. “Partidazo el tuyo, te lo mereces”, le decía a través de las redes Joaquín Muñoz, su rival en la posición de extremo diestro por los minutos de juego. Síntoma del buen rollo reinante. Asistió a Luis Muñoz ante el Tenerife y creó varias de las mejores jugadas de peligro en Cartagonova. Un detalle curioso. No jugaba 90 minutos (se retiró en la penúltima jugada por molestias) desde enero de 2018, en un partido de Copa del Rey ante el Valencia cuando estaba en Las Palmas. Después vino el calvario de lesiones y en Málaga lo máximo que jugó fueron 87 minutos en Albacete. Las piernas frescas pueden llegar desde el filial o el juvenil, que, no obstante, también tuvieron partidos este domingo, alguno con ración doble el fin de semana.