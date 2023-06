"Si Dioni no es el mejor delantero de la categoría, está en el top 3"

El Málaga CF ha caído al ostracismo del futbol semiprofesional con su descenso a Primera Federación, pero ya está rearmándose para volver lo antes posible a LaLiga Smartbank y una prueba de ello es Dioni Villalba. Ante una categoría desconocida y el fichaje del malagueño, SER Deportivos Málaga habló con David Cabello, que entrenó al atacante en la Cultural Leonesa y que la pasada campaña dirigió al Poli Ejido en Segunda RFEF.

El técnico fue muy claro al ser preguntado sobre las claves para esta nueva competición: "El Málaga debe tener muchísima paciencia con la plantilla y dejar trabajar al cuerpo técnico, porque es una categoría muy dura a la par que desconocida para el aficionado malagueño, pero es una liga muy exigente, donde hay muy buenos jugadores y equipos y las diferencias entre los conjuntos son mínimas. Estas las van a marcar al final los futbolistas en la mayoría de ocasiones.

"Este año va a ser duro con campos, que no van a estar en las mejores condiciones como sí había en la liga profesional y eso es un hándicap añadido, además de que los duelos del resto de equipos contra el Málaga van a ser para ellos el partido del año, donde los jugadores van a buscar mostrarse para que el club se pueda fijar en él. Va a ser un curso duro, difícil y complicado, pero estoy convencido que con el plantel, que pueden formar, y los nombres que van sonando creo que van poniendo piezas sobre el puzle, que van cuadrando bastante bien", añadió sobre lo que se le viene encima a la entidad blanquiazul la próxima campaña.

El director técnico mandó un aviso a navegantes sobre lo que se debe hacer: "Tenemos que tenerlo claro todos que van a haber momentos muy delicados, pero que recuperemos la categoría rápido es algo muy importante. Eso se consigue con confianza y estando muy unidos todos". Y también arrojó algo de luz: "Creo que va a ser el primer año que habrá un grupo Norte-Sur por la ubicación de los equipos".

David Cabello tampoco se cortó un pelo a la hora de hablar de Dioni Villalba: "Para mí, desde mi opinión personal, si no es el mejor delantero de la Primera Federación, está entre los tres mejores. Tiene una gran capacidad y una gran seguridad para ver puerta, que no está al alcance de todos. Está tocado con una varita y tiene una facilidad para hacer gol tremenda, en especial, dentro del área, todo lo que tira va a portería"

"Es cierto que le gusta mucho venir a recibir y se aleja del área, aunque a los entrenadores nos gusten que estos jugadores estén lo más cerca posible de la portería, pero él tiene la capacidad de perder altura para poder asociarse e incluso de buscar dar el último pase. Tiene muy buenas penetraciones y desmarques en segunda línea cuando pierde altura y la recupera. Le gusta tener el balón. No es un delantero de quedarse quieto entre dos centrales, porque eso no le gusta y prefiere sentirse un poco liberado. Tiene recursos técnicos para poder sacar disparos muy peligrosos con facilidad", comentó desde un punto de vista más técnico sobre el ariete.

El ya ex de Poli Ejido mostró un dato bastante halagüeño con la incorporación del delantero: "Por estadísticas, no es normal hacer muchos goles en esta categoría. Lo normal es rondar entre los 45 o 60 goles los que suelen quedar en la parte de arriba, pero viendo los números de Dioni de estas últimas temporadas viene a hacer el 30-35% de los goles de su equipo". "Es un chico muy normal, que dentro del vestuario no te genera ningún tipo de problema, se identifica mucho con los proyectos y este año estando en su club no creo que vaya a ser menos. Estoy convencido de que va a dar muchas alegrías a la afición y de asumir el reto que tiene por delante", añadió sobre el apartado personal del malagueño.