Fichajes Málaga: Loren Juarros encaja nuevas piezas

Sorprendió Loren Juarros en la presentación de Dioni. Quiso dejar claro que ha avanzado algo más de lo que parece y destapó algunos asuntos que parecían resueltos o que iban orientados a otro final. El giro con Genaro Rodríguez o Loren Zúñiga, la contundencia en el caso de Alberto Escassi o invitar a pensar que Rubén Castro y Lago Junior no han puesto tanto de su parte cuando el mensaje siempre fue de optimismo. También la apuesta por Carlos López para la portería. Y en el fondo de todo, contradice a Kike Pérez asegurando que se está hablando de, quizás, demasiados fichajes.

No cabe duda de que la mayor parte de la atención la acaparó el caso de Genaro. Al ser uno de los grandes señalados en el descenso, se daba por hecho que su salida sería inevitable. Es cierto que en el debate deportivo y salarial, el centrocampista sevillano entraba y parece ser que entra en los planes del club por las palabras de Loren Juarros. Una apuesta que si no esconde algo más, demuestra personalidad en la decisión porque no cabe duda de que es la más impopular.

Otro al que se esperaba ver volar es a Loren Zúñiga. Sorprende que entre en los cálculos porque Dioni, Roberto y Loren es, a priori, poco poder ofensivo aunque se firme a otro punta más si el Málaga de verdad apuesta por el ascenso. Puede entrar también en la estrategia de una posible salida del canterano, que pese a que está todavía muy lejos de las expectativas que generó, tiene su mercado.

De momento no se ha producido ninguna renovación de los jugadores que terminan contrato. Ha intentado ponerse en el escaparate recientemente Alberto Escassi, que aseguró que Sergio Pellicer le quería. Loren despeja dudas porque ni el burgalés ni Kike Pérez quieren al malagueño por rendimiento futbolístico y por su gestión de la capitanía.

Van montando su idea poco a poco Loren, que al confirmar a Carlos López como segundo portero del Málaga, también mandó el mensaje de que va a poner todos los huevos en la cesta de un cancerbero contrastado después de no lograr seducir a Rubén Yáñez. Así que desautoriza la previsión de 14 fichajes de Kike Pérez de hace solamente unos días.