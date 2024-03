David Ferreiro: "Me gustaría quedarme en el Málaga, evidentemente"

David Ferreiro ha entrado con buen pie en el Málaga. El veterano futbolista fue el primer fichaje invernal de Loren Juarros y ha convencido a propios y extraños. Firmó por lo que queda de curso, pero este fan de Santi Cazorla está enamorado de club y ciudad. "No ha habido movimientos de futuro, estoy tranquilo. Mi mentalidad es seguir jugando uno o dos años más. No sé qué pasará. En cuanto a datos físicos estoy bien. Le pregunto a los preparadores y readaptadores y estoy con datos muy buenos. Quiero ser consecuente conmigo mismo y cuando no pueda aportar, dar un paso al lado. Pero de momento puedo seguir dando guerra", dijo en SER Deportivos, donde añadió: "Evidentemente, me gustaría quedarme. Lo que he visto, me ha encantado. Nunca sabes lo que va a pasar. Con 35 años no le estoy dando muchas vueltas. Veremos lo que pasa en los próximos meses. Espero seguir dando rendimiento y ayudando al equipo".

De la adaptación al equipo y a la ciudad, continuó: "Estamos muy contentos en el equipo y en la ciudad. Es una experiencia muy buena para mí y para mi familia. Mi mujer está contenta si yo estoy contento y ha sido un gran cambio. La adaptación ha sido muy rápida y contento por todo lo que está pasando en estas semanas. Tenemos un objetivo muy bonito por delante que queremos cumplir. Sabía dónde venía, a un club grande, con una afición de Primera División y estoy contento. La gente me habló muy bien de este club. Es un grande en horas bajas y volverá a la élite tarde o temprano. Me he encontrado un muy buen ambiente, un muy buen vestuario y gente que quiere crecer deportivamente. Seguramente lo consigamos. Somos una piña. Hay que atravesar momentos duros y tenemos que ser más fuertes que nadie. Es primordial lograr el objetivo para dar una alegría a la afición".

Jugar en La Rosaleda fue una de sus motivaciones para aceptar la oferta: "Ese fue uno de los motivos por los que vine aquí. He jugado en otros equipos con bastante gente, pero 24 o 25 mil espectadores en Primera RFEF es muy complicado. Sólo un equipo o dos como el Depor lo pueden conseguir. Para el resto es imposible. Esa fue una de las cosas por las que fiché por el Málaga, la afición, vivir eso cada fin de semana. Hay que verlo para creerlo. Nos apoyan siempre, incluso fuera de casa, y eso es de agradecer. Luchamos cada fin de semana para darles una alegría porque se lo merecen".

Todavía piensa que se puede asaltar el liderato: "Sí, hay posibilidades. Mientras haya posibilidades matemáticas hay que ir a por todas. Los equipos van a fallar, segurísimo. Las segundas vueltas son complicadas para todos. Tenemos que ir a lo nuestro, sacar los partidos adelante y seguir dándole alegrías a la afición".

Experiencia

"He jugado varios playoff, he ascendido directo varias veces. Eso es lo más bonito. La presión, el luchar por un objetivo y eso es lo que quiere cada futbolista, tener un objetivo por el que pelear cada temporada. Es difícil, los primeros aprietan mucho pero somos el Málaga y tenemos que ir a por todas. ¿El Córdoba? "Lleva una senda de victorias muy importante. Todos dicen que el Córdoba es el que mejor juega y es un rival a tener en cuenta. Seguro que también va a estar arriba".

Estado del equipo

"Estamos en una dinámica muy buena. De los últimos siete partidos hemos ganado cinco, empatado uno y perdido otro. Hay partidos que cuesta más sacarlos adelante y otros en los que tenemos que hacernos fuertes. En casa hay que sacar los puntos sí o sí. Ahora cuesta más sacar los puntos. Todo el mundo se juega mucho y cada partido es más complicado que el anterior".

Empate ante el Sanluqueño

"Lo de Sanlúcar no es un paso atrás. Le recortamos un punto al líder, el Ibiza también empató. Tenemos que hacer bueno ese empate en casa. Nos costó mucho entrar en el partido, el Sanluqueño nos puso en dificultades. Si no puedes ganar, es un punto que hay que hacer bueno este fin de semana. Es un campo más estrecho, no encontramos espacios entre líneas, no había mucha circulación y ellos se sentían más cómodos. Tenían un buen plan de partido. Desde dentro no supimos adaptarnos a las circunstancias y nos costó más de la cuenta. Aun así tuvimos nuestras ocasiones para adelantarnos en el marcador e incluso un penalti clamoroso al final del partido. Desde el banquillo lo vimos demasiado claro. Javi tenía el tobillo hinchado. Todo el mundo se puede equivocar, pero te cuesta dos puntos que a estas alturas son muy importantes. Todo el mundo se juega mucho. Quedan 11 partidos, hay que apretar los dientes y seguro que se ajusta".

Intercity

"Tiene jugadores contrastados, con nombre, están haciendo una buena temporada. Lo estamos analizando durante toda la semana. En la primera vuelta empatamos a 2 y nos va a costar. No va a ser nada fácil. Tenemos que apretar en los primeros minutos y si podemos adelantarnos pronto, mejor".

Pellicer

"El míster prepara a conciencia todos los partidos. Tenemos que ser fuertes en los centros laterales, que ellos por ahí hacen mucho peligro. Hay que tener pausa y a partir de ahí, sacar nuestra magia e intentar hacerle daño al rival".

Manu Molina y Roberto

"Está casi todo el equipo disponible salvo Haitam y Ramón. Cuanta más competencia, mejor para los compañeros. Eso nos hace mejores".

Minutos y cambios

"Los de arriba siempre solemos ser el primer cambio. Estoy preparado para jugar y para no jugar. Quiero ayudar, ir sumando y creo que lo estoy consiguiendo. Mi mejor versión está por verse".

Aficiones personales

"Ahora mismo mi mayor 'hobby' es estar con mi hija, pasar el mayor tiempo posible con ella. Es muy pequeña y me mantiene mucho tiempo ocupado. Suelo ver bastante fútbol, sobre todo equipos donde juegan compañeros que he tenido. Me gusta ver y analizar. Veo un poco de todo, intento mantenerme al día. Conozco muy poquito de la ciudad. Vivo por la zona de Pacífico, me encanta pasear por el paseo marítimo. Llevo una vida bastante tranquila. También conozco el centro y estoy muy contento en la zona que he elegido para vivir".