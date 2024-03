Brahim y dos canteranos más del Málaga en la lista de Marruecos

La selección de Marruecos ofreció su lista de convocados para los dos próximos partidos contra Angola y Mauritania, ambos amistosos. Entre los nombres facilitados por Walid Regragui figuraba el de Brahim Díaz, como ya se esperaba desde hace varios días. Pero no es el único jugador vinculado con el Málaga que está entre los llamados por el combinado africano también hay otros dos futbolistas más que pasaron por La Academia blanquiazul.

Porque además del mediapunta del Real Madrid, también está el delantero del Sevilla Youssef En-Nesyri, que es un fijo entre los Leones del Atlas. Otro que cuenta para la selección marroquí es el central Abdelkabir Abqar. El jugador del Deportivo Alavés estuvo en la cantera del Málaga y llegó a debutar con el primer equipo en un partido de Copa del Rey contra el Almería de la mano de Juan Ramón Muñiz.

No pasó por la cantera pero sí defendió los colores blanquiazules durante dos temporadas Munir Mohand. El portero melillense, aunque ya no es el meta indiscutible de otros tiempos, sigue manteniéndose entre los habituales de su selección.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي أنجولا و موريتانيا🚨List for the two friendly matches against Angola & Mauritania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/eAnsCRe5tk