David Ferreiro: "Me quiero quedar, quiero ganarme la renovación"

David Ferreiro es el primer refuerzo del mercado invernal para el Málaga CF. El gallego, de 35 años, viene desde el Cartagena con aires reivindicativos después de temporada y media en la que no ha tenido demasiado protagonismo, sobre todo en la primera mitad de ésta. Jugador con casi 400 partidos entre Segunda y Primera, la experiencia la tiene. Falta ver si llega con el ritmo adecuado para darle un impulso al equipo, que necesita desborde, picante y descaro.

"Las sensaciones son muy positivas. Era consciente del club al que venía que es muy grande. Ya había hablado antes con el entrenador y sabía lo que me iban a pedir una vez estuviese aquí. Me surge la opción de venir a Málaga y tampoco me lo pienso mucho, El objetivo está claro porque tenemos que devolver al Málaga a donde se merece, que es el fútbol profesional. Es un equipo muy joven, pero venimos a aportar y ayudar a que puedan seguir jugando mejor", decía el extremo gallego, que se considera polivalente para sumar donde haga falta: "Me adaptaré a lo que diga el míster. Me siento muy cómodo de mediapunta y vengo con la intención de ayudar a dar ese último pase definitivo y a aportar en lo que se pueda".

"Tenía la idea clara de salir de mi anterior club. Mi agente me comentó la pequeña posibilidad de venir y, al final, no se pudo dar en verano. Esta vez sí se dio y aquí estoy", relataba Ferreiro sobre cómo se había producido el fichaje: "Sigo todas las categorías. No he jugado en Primera RFEF, pero sí en la antigua Segunda B. Vi el ritmo de partido del otro día ante un gran equipo como el Castellón. No hace falta ayuda para integrarme. Me he encontrado un vestuario increíble y me he adaptado al instante. Con Dioni coincidimos cuando éramos muy jóvenes en el Cádiz y ahora somos los mayores. También coincidí con Sangalli en Cartagena y me llamaron cuando salió mi nombre de que podía venir. Hablé con Luis Muñoz y me comentó la grandeza del club. Me preguntó por qué me pareció y que le iba a decir, pues que es un club de Primera".

"Creo que no es presión. Vengo también a disfrutar. Hace muchos años que no vivo un partido con 23.000 personas a favor y quiero disfrutarlo. Creo que estoy disponible. Vengo de entrenar con mi anterior equipo. Solo me falta ritmo de partidos. Ya he hablado con el míster y sé qué es lo que quiere y lo que espera de mí", ahondaba el nuevo atacante malaguista sobre la consciencia del lugar a que viene.

Y Ferreiro señaló sobre su futuro que "me quiero quedar, pero sé que lo tengo que demostrar y vengo a aportar en estos meses y a ganarme la renovación. Sobre la gente y el estadio ya tenía yo la idea muy clara. Presión es normal porque es un club muy grande, pero lo conseguiremos y el conjunto va a conseguir el objetivo".