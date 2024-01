Loren Juarros reafirma la continuidad de Sergio Pellicer y confirma que llegará un delantero

El Málaga CF ya cerró hace unos días la llegada de David Ferreiro como su primer refuerzo invernal para tener un efectivo por las bandas capaz de dar ese último pase que tanto ansía el cuadro blanquiazul. Con motivo de su fichaje, tuvo lugar su presentación y Loren Juarros estuvo con él en dicha rueda de prensa.

El director deportivo quiso disipar dudas sobre Sergio Pellicer: "No hay debate. Hay muchos debates, pero en ese caso no lo hay. Ya te digo que no lo hay sobre el entrenador. Hay muchos sobre rendimiento y sobre cómo volver a rendir como en la buena racha del inicio de temporada".

Después de esto, explicó su forma de trabajar en este mercado: "Nos movemos como todos los clubes en invierno, a por gente que no está cómoda en su equipo, porque los que están compitiendo bien no los dejan salir. Tienes que moverte en informes anteriores de jugadores con buen nivel y a raíz de eso buscar lo que necesitas y puedes llegar económicamente. No tenemos limitaciones ni unos parámetros cerrados". "Como siempre, se afronta hasta el último día. El club tiene la intención de traer dos refuerzos para mejorar la plantilla con un delantero y un extremo. Ye tenemos cerrada la banda con Ferreiro y estamos trabajando en concretar la llegada del delantero en los próximos días. Tenemos unas limitaciones que son las que son en unos parámetros deportivos que, cuando miras hacia arriba, te limita. En Segunda División a nadie le sobra nada y es muy complicado por temas económicos y por sacarlos del fútbol profesional. Otra cosa es que la salida al extranjero de futbolistas porque cobran más fuera, pues se están llevando a muchos españoles fuera", añadió.

Loren no dejó pasar la oportunidad de hablar de la situación deportiva del equipo: "No es un fracaso, en absoluto. Llevamos 20 partidos y hemos perdido cuatro. Tenemos que mejorar sobre todo regularidad de un partido a otro y dentro de los partidos. Tuvimos una buena racha y tenemos que volver a eso. Ahora mismo, hay dos equipos que están destrozando todas las barreras de la categoría. Han competido 26 jugadores en la liga y 28 con la Copa del Rey. Somos un equipo joven con unos valores y así vamos a seguir. El equipo tiene que mejorar y creo que todas estas debilidades que estamos teniendo nos van a reforzar de cara a final de temporada. Ferreiro no va a ascender al Málaga, lo va a hacer el equipo y si viene el delantero tampoco. Las opiniones e intuiciones se respetan".

Por último, también tuvo unas palabras sobre Ferreiro: "Gracias a David por su predisposición para llegar. No lo pusiste muy difícil más allá de lo normal de salir de un equipo para ir a otro con las condiciones que le puso el Málaga desde el primer momento. Es un jugador que ya conoceréis de banda que viene a reforzar esas posiciones. Ya viste el ambiente el pasado sábado". Además, habló sobre la vinculación entre jugador y club: "El contrato es hasta junio en principio. Ojalá plantearnos que se deba quedar en junio por su buen rendimiento y lo haga".