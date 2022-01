David Gallego: "El Málaga CF en su mejor versión es un equipo muy bueno"

David Gallego, entrenador del Sporting de Gijón, compareció en la previa del envite ante el Málaga CF en la que analizó el encuentro que está por disputar en La Rosaleda. "El Málaga es muy buena plantilla, de las ocho o nuevo mejores, con puestos doblados de nivel muy parecido y con un propuesta de juego atractiva. Nuestra idea es saber dónde somos fuertes y cómo podemos explotarlo. Es verdad que no están en un buen momento en cuanto a resultados, pero así es la categoría y todos los equipos pasamos por ese tipo de momentos", explicó sobre los de José Alberto.

"Se hizo un esfuerzo importante, pero, cuando uno gana, pesa más lo emocional. Llegamos en un estado inmejorable en cuanto al tema físico y vamos a sacar un once muy competitivo. No habrá excusas para llegar fatigados, todo lo contrario", explica el entrenador de los asturianos sobre el pase de ronda en Copa del Rey: "Recuperamos a jugadores que no teníamos, algo que para nosotros es importante de cara a tomar decisiones. Estoy convencido que vamos a hacer un gran partido en Málaga. La dinámica que está cogiendo el equipo en cuanto a ser difícil de batir, sólido y solidario tenga continuidad".

"Nosotros analizamos a los rivales en su mejor versión y el Málaga en su mejor versión es un equipo muy bueno", insistía Gallego, que ve "el partido de mañana muy importante" y que su equipo "está muy metido y concienciado de lo que tiene que hacer; llegamos en un buen momento".

Puso también énfasis en Víctor Campuzano, que no viaja con el equipo: "Ha hecho cosas con el grupo y serán sus sensaciones las que marquen cuándo puede incorporarse definitivamente. Cada vez está más cerca si no hay ningún contratiempo". Otros dos que no están en la convocatoria pero sí viajan son Pablo Pérez e Iván Cuellar :El gesto de Pablo Pérez e Iván Cuéllar" de querer viajar junto a sus compañeros a Málaga. "Son dos referentes del grupo, demuestran su compromiso e implicación", destaca el técnico rojiblanco. Sobre Djuka, al que siguen varios equipos de Primera, apunta: "Es un hombre referencia, gol, que nos aporta muchas cosas. Es un jugador muy importante y determinante, y por eso se habla de que parece que hay equipos de superior categoría que preguntan por él. Cuando hay tantos clubes de Primera pendientes de él es porque es muy importante por todo lo que nos da".