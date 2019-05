David Lombán: "El Dépor quizás sea el rival más peligroso"

David Lombán pasó revista en SER Deportivos Málaga acerca de la recta final de Segunda División, en la que habla de objetivos personales e individuales. No le acompañó la suerte al defensa, que empezó como fijo para Víctor pero una oportuna sanción le devolvió al banquillo. "Lógicamente todos los profesionales lo que queremos es jugar los máximos partidos posibles y cuando no juegas tienes que trabajar para hacer cambiar al entrenador de opinión. Por eso el día del Cádiz me molesté tanto por la tarjeta, porque creo que fue injusta. Sabía lo que me estaba jugando al margen de los tres puntos del Málaga. Siempre antepongo el club a lo individual, pero sabía que podía tener otras consecuencias. Por suerte el equipo está ganando y eso es lo más importante", sostuvo el asturiano.

"El partido del domingo es una buena muestra de lo que nos va a tocar afrontar el resto de temporada. Ya es un partido de dos equipos que aspiran a estar en la tercera posición, el Albacete incluso a estar un poco más arriba”, adelantó Lombán, que explicó el cambio de rumbo del Málaga: "Quiere siempre ser protagonista y darle importancia al balón, jugar en campo contrario. El Málaga es un club grande y debe salir a por los partidos".

Acerca del posible play off, fue comedido: "Sinceramente, mientras esté el Málaga, me da igual quiénes sean los que estén. Al ser equipos tan igualados como estamos viendo, los partidos se van a decidir al mínimo detalle, a balón parado, a concentración. No me gusta nombrar a ningún equipo porque luego te toca el que sea y no sabes cómo te va a poner las cosas de difíciles. En principio y viendo la plantilla que tiene, pues el Dépor quizás es el rival más peligroso. Pero también está el Albacete, que está haciendo una gran temporada y peleando un puesto de ascenso directo hasta final de temporada".

Sobre el Alba, avisa: "Tienen algo muy importante en esta categoría, la intensidad. Son un equipo por encima de todo. Igual no tienen las individualidades de otros equipos, pero sí eso".