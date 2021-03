"Defenderemos nuestros derechos ante quien haga falta"

El Málaga va a apurar hasta el final para tratar de conservar los puntos que el Atlético Malagueño consiguió en Melilla y que ahora le han quitado por alineación indebida. "desde el club no entendemos que sea una norma ambigua, sino que el sentido de la norma es literal y claro. Es una opinión no compartida por el juez de disciplina, pero en el mundo del derecho esto es muy normal. Defenderemos nuestros intereses y derechos ante quien haga falta, así nos lo ha trasladado José María. Así se lo haremos saber a la RFEF en el escrito que le presentaremos", dijo Alberto Díaz, abogado del club, en los micrófonos de COPE.

"El Melilla en su reclamación entendía que se había interpuesto una infracción de dos reglamentos de la RFEF, el 226 y el 227. Una vez recibida la reclamación me pongo en contacto con José María. Acordamos que no estábamos de acuerdo con la interpretación y se presentaron las correspondientes alegaciones. No han sido estimadas. En este caso, nosotros hacemos una interpretación literal de la norma y entendemos que no se dan los supuestos de la reclamación del Melilla. Haremos el pertinente recurso ante el Comité de Apelación de la RFEF. Entendemos que esos dos artículos no son de aplicación en este caso porque el Atlético Malagueño no es el primer equipo del club, es el Málaga CF", completó el abogado.

"Por desgracia tenemos unas fechas muy malas por delante. Ya estamos trabajando en el recurso, tenemos 10 días para el recurso. Lo presentaremos antes y ya dependeremos de cuándo se reúna el Comité de Apelación. Haciendo una interpretación literal de la norma no procede aplicar los dos artículos", finalizó Díaz.