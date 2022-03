El sombrío panorama en el caso de descenso a Primera RFEF

Son momentos de zozobra en el Málaga. Después de dos temporadas en el alambre, con jugadores cobrando el mínimo y con una situación de máxima austeridad, en las que la papeleta se salvó hasta con brillantez teniendo en cuenta el contexto, ahora hay si cabe más angustia porque el equipo no estaba configurado para eso. También la viabilidad de la entidad, que antes era imposible con un descenso, se tambalearía.

El presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), agrupación clave que denunció las tropelías de Al-Thani y acabó derivando en la intervención, es Antonio Aguilera, que señalaba en la Cadena Ser cómo sería el sombrío panorama en un hipotético y no deseado descenso a Primera RFEF. "No sé si con un presupuesto de 2 millones sería factible y viable la supervivencia del Málaga. De momento, el 95% de los empleados del club debería ir a la calle, eso para empezar. Podría costear a 6-8 empleados no deportivos, no más. Eso de tener 17 recuperadores... Eso ya no. Por ejemplo, un médico, un fisio, un utillero y poco más", explicaba Aguilera, que afirmaba estar "muy preocupado por el posible descenso. Si la Real B le gana al Alcorcón lo tenemos crudo. Después de ver el espectáculo del Málaga el domingo y la actuación del entrenador, que estuvo escondido dentro del banquillo y el que salía era el analista, no debía haber seguido un segundo más. Debería haber sido cesado fulminantemente. Si Pablo Guede quiere venir, traerlo ya. Si no, en España no quedan entrenadores de garantía para salvar al Málaga. Poner a Funes y que Manolo Gaspar se ponga el chándal para entrenar también. Esto no puede seguir así de trasnochadores, personas que no son deportistas, fumando cachimba. Así no puede seguir el club. Los mismos compañeros están señalando los culpables. El entrenador no va a hacer nada ya, ya dijo que no iba a coger a ningún jugador por el pecho".

"Esperar que su señoría la jueza lo ponga en búsqueda y captura y que archive la causa provisional, no se puede hacer nada más", decía Aguilera sobre el estado del caso Al-Thani, que se niega a declarar y ello dilata la resolución: "Tengo informaciones de que él y el hijo viajan mucho a Inglaterra porque tienen negocios. Cuando se ponga en búsqueda y captura, hay que estar pendientes de si va para allá y detenerlo. No queda otra opción, pero no podemos perder de vista que el Málaga tiene el quinto-sexto límite salarial de la categoría, había para hacer un equipo en condiciones y traer un técnico en condiciones. Se optó por José Alberto. Buena persona, pero se lo han comido con patatas".

También apuntaba el presidente de la APA la falta de tacto del club por el estado de las gradas de La Rosaleda el pasado domingo. "Estoy enfadado e indignado aún porque a esta hora el responsable de La Rosaleda no hizo un comunicado pidiendo disculpas por la jugarreta que le hizo a la afición yendo en esas condiciones al estadio. Va siendo hora de que haya dimisiones y más de uno se vaya a su casa porque vaya lo que están haciendo con el Málaga no tiene nombre", insistía Aguilera: "Hay muchos culpables de esta situación. Por los años que llevo en el fútbol escuchando y leyendo cosas, los directores deportivos antes de fichar se informan de la vida privada de un jugador. Hay varios jugadores que han fallado. Manolo Gaspar se ha equivocado totalmente. No conocía a ninguno de los que trajo, Antoñín y pare de contar. Ni a Brandon ni a los demás los había visto. Los trajo el entrenador que había y las agencias de representación, que no se puede confiar en ellas".