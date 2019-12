Diego González pudo salir en el pasado mercado invernal del Málaga, había una oferta millonaria de la Bundesliga, pero el jeque Al-Thani no permitió la salida del central. Tampoco fue nunca la intención del defensa la de marcharse. Está cómodo y a gusto, cerca de su casa natal y cursando estudios universitarios. Pero esta temporada no es igual que la anterior y cualquier futbolista podría salir.

"¿El mercado? Yo lo vivo muy tranquilo, me centro en que estoy aquí ahora mismo, estoy disfrutando con el Málaga y es lo que está en mí. Me gusta intentar mejorar, jugar aquí y ya se verá más adelante. Estoy centrado en el proyectos", dijo en su comparecencia ante los medios.

"Nos mantenemos al margen de todo eso. No hay preocupación ni nada, estamos trabajando bien y no nos afecta. Eso suma en positivo", dijo acerca del mismo asunto pero en relación al vestuario. Sobre si sus agentes le comentan algo, más evasivas: “De momento no están preguntando ni nada, estoy tranquilo en ese sentido. Y mejor para mí, que me puedo centrar en mejorar, que es lo principal para el jugador".