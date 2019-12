Diego González: "No me siento mejor jugador que hace dos semanas"

Diego González ha atravesado algún bache esta temporada. El defensa gaditano quedó señalado en algunos goles recibidos por el Málaga y eso redujo su participación. Pero tras la desafortunada lesión de Lombán ante el Numancia, se ha asentado como central zurdo. Él se lo toma con filosofía.

"No me siento ni más importante ni menos. Sé que en el fútbol a veces juegas bien y parece que todo es mejor. Jugar bien ayuda a que estés un poco más satisfecho contigo mismo, pero sé que a veces uno tiene momentos y hay que asimilarlo bien y seguir trabajando. Me siento mejor en función de que el equipo ha jugado bien y eso repercute positivamente en todos. No me siento ni mejor ni peor jugador que hace dos semanas", afirmó el futbolista blanquiazul, que añadió: "Me encuentro bien físicamente, a gusto, y siguiendo trabajando, no se puede parar. La tarea de cualquier jugador debe ser ponérselo difícil al míster, que se coma la cabeza".

Tira del recurso de desviar las respuestas personales hacia lo colectivo. "Sabemos de la importancia que tiene dejar la portería a cero, pero no es una tarea fácil. Los rivales también juegan. Te garantizas como mínimo un punto", comentó Diego González, que continuó así: "Estamos encontrando una buena dinámica al equipo, hay que seguir por ese camino. En estos dos partidos dejamos la portería a cero y en el juego nos sentimos más a gusto, haciendo oportunidades. Mejora la autoestima y la confianza de todos".

Pese a la satisfacción general, no deja de apuntar al Extremadura: "El grupo está bastante bien. Después de una victoria siempre se es más positivo, pero con la cabeza centrada en el próximo partido. No te puedes relajar ni cuando vas bien ni cuando vas mal. Una victoria te refuerza, hace que sientas que el esfuerzo tiene recompensa. Pero también tienes que tener la mente fría. Hay que trabajar más para que esta racha se alargue”.

El calendario pone a dos rivales directos en el camino del Málaga. “Sabemos que son dos partidos muy importantes antes del parón de Navidad. Sería importante sacar los máximos puntos posibles y si podemos ganar los dos, de putísima madre. Y nada, vamos a tratar de ponérselo lo más difícil al rival, pero vamos por el buen camino”, confesó.

Acerca de la experiencia pasada en el Francisco de la Hera, Diego González sabe que no es comparable: "El Extremadura ya sabemos que nos lo puso bastante complicado el año pasado. Son distintas circunstancias, pero es un rival serio. Hay que ir allí a sacar los tres puntos, tenemos capacidad y rendimiento para ello”.