Diego González explica la oferta del Augsburgo

"Me levanté por la mañana y vi unas pocas llamadas perdidas de mi representante, me olí que pasaba algo porque no era normal. Me comunicó que había un equipo interesado en mí, eso es bonito, que un equipo bueno de la Bundesliga se fije en mí porque te refuerza la autoestima. Me preguntó que qué quería y dije que estaba muy cómodo, que me he involucrado en este proyecto desde el principio, que me gustará acabarlo y que ahora mismo estoy donde quiero". Diego González, con la naturalidad que le caracteriza, explicó en Canal Málaga cómo fue ese tramo final del mercado en el que el Augsburgo hizo una mareante oferta por él.

"Una oferta importante, cinco millones, obviamente dices, joe... pero como bien he dicho estoy a gusto, sinceramente, sé que el sueldo me lo mejoraban, pero ahora mismo no es todo el sueldo y a pesar de agradecerlo por el interés en mí, porque es bonito, pero quiero terminar lo que me he propuesto aquí en el Málaga. Por lo menos terminar el año de la mejor manera posible, dar lo máximo de mí mismo y luego ya veremos en un futuro a corto plazo", dijo el defensa sin cerrarse puertas.

"Esas cosas pasan, que las ofertas se dejan para la última semana y, si hubiera sido a mitad de enero, no hubiera cambiado mi pensamiento. Tenía horas para decidir, pero yo lo tenía claro y quiero seguir aquí", explicó un Diego González que contó alguna anécdota de esos instantes: "Sinceramente pienso que era una buena oferta, no sé si a considerar. Es un dinero importante, a mí me sorprendió. No tengo Twitter, un amigo me mandó un pantallazo y me sorprendió, pero yo estoy centrado en lo mío y en lo que tengo que hacer. Estoy a gusto, me siento que el club es importante para crecer y estoy muy contento a día de hoy".