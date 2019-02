Caminero, Al-Thani y la oferta por Diego González

El pasado jueves, fecha límite del mercado, fue una jornada especialmente movida en La Rosaleda. Tres fichajes, los de Iván Alejo, Brezancic y Werner, por las salidas Héctor Hernández y Juanpi Añor, además de Andrés Prieto, el día anterior. Ocurre que pudo ser uno más, y es que el Málaga rechazó una importante oferta por Diego González del Augsburgo alemán, según apunta Diario Sur y más tarde confirmó el presidente, Abdullah Al-Thani.

El Málaga estudió la posibilidad de hacer el traspaso, pero las dudas con el estado físico de Luis Hernández y el escaso margen de maniobra acabaron por frenar la operación en la víspera del partido con el Almería. Esta mañana se cuestionaba al jeque en redes sociales por la información y no dudó en responder a su manera: "Sí, rechacé esa estúpida oferta. No estamos tan locos como para vender a nuestro mejor jugador por tres millones de euros. Seguirá con nosotros y confío en que Diego González será un jugador top".

La oferta fue realmente de unos cuatro millones, según informan desde el club, y sobre ella también se pronunció al respecto José Luis Pérez Caminero, presente en la presentación de Iván Alejo. Se alinea, lógicamente con otro tono, con la postura del presidente: "Lo he dicho varias veces, nuestros jugadores por suerte están haciendo buena campaña, estamos donde estamos. Es normal que haya equipos que se fijen en ellos y recibimos ofertas, pero el club hizo una puesta de mantener a nuestros jugadores y reforzarnos con llegadas como la de Iván, Brezancic o Werner y esa es la apuesta del club. Tenemos una gran plantilla, con un gran entrenador y a ver si podemos lograr los objetivos, que es difícil porque todos se han reforzado mucho y el grupo de elegidos es cada vez más numeroso y con menor margen de puntos".

Yes I reject this stupid offer we are not crazy to sell the our best player with 3 million Euro He will continue with us I trust Diego González he will top player