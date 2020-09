Diego Rivas: "El Málaga ofrece lentejas"

Hay movimientos para intentar llegar a un acuerdo entre el Málaga y los jugadores y levantar el ERE que el Málaga presentó hace un mes justo. El tiempo de negociación tiene un tope del 2 octubre, cuando se cumplen 30 días desde la creación de la mesa. Los jugadores se movieron, con la asesoría de la AFE, presentando a través del comité de empresa una propuesta de reducción de salarios para entrar en los parámetros de LaLiga. Pero la idea del club sigue siendo ejecutarlo, es posible a continuación de la reunión prevista para este viernes, la que será la quinta. José María Muñoz, administrador judicial, fue bastante explícito sobre la necesidad de hacerlo para la viabilidad del club.

El representante de la AFE en las reuniones, Diego Rivas, criticaba en Deportes Cope Málaga que "el club sigue en su inmovilismo de no querer aceptar negociar individualmente con cada jugador fuera del marco del ERE. Seguimos igual a día de hoy. El club no se mueve, los jugadores han mostrado esa disposición a negociar y a llegar acuerdo para el beneficio de las dos partes, pero nos encontramos un no rotundo y la puerta cerrada".

"Siempre hemos dicho que los jugadores quieren negociar, a ayudar al club. Hemos hecho nuestra labor de estudiar las finanzas, hablar con LaLiga, proponer distintas alternativas, pero siempre hay un no. En una negociación siempre está la buena fe, querer negociar, pero la puerta está cerrada. Pero hasta el minuto 90 todo puede pasar, como decimos en el fútbol. El límite es el 2 de octubre para negociar. Si alguien se levantarse de la mesa y lo da por cerrado, actuaremos en consecuencia", decía Rivas: "Si el administrador cierra la mesa negociadora, insisto en que siempre está la buena fe y tenemos hasta el día 2 para un acuerdo viable para los dos, tendremos que impugnar el no acuerdo. Aquí sale todo el mundo perjudicado, nadie se beneficia. Ha habido bajas voluntarias y por otro compañero el club ha ingresado dos millones de euros. Hay que recordar que el patrimonio de un club son los propios jugadores. Hemos podido llegar a acuerdos individuales y que la salida fueran beneficiosa, como ha habido".

Sobre la situación particular de algunos jugadores que estén apurando para un acuerdo, Rivas decía que "alguno no tendrá cerrado otro equipo, otro no tendrá, por desgracia, aún opciones... Viendo la actitud del club, algunos firmaron la baja voluntaria, acordada para que no le pudieran pedir indemnización. Se han marchado a clubes de superior categoría. ¿Los que quedan? Pedimos eso, que nos sentemos, hablemos y veamos las circunstancias. Al final de temporada había una situación no muy buena y los jugadores llegaron a acuerdos para aplazar pagos de lo que debían. Se podía haber llegado a distintos acuerdos, pero no ha habido oportunidad, no han dado opción. Algunos son jugadores que terminan contrato, se podía llegar a otros acuerdos, no ha habido oportunidad, no ha habido opción de negociar. Salidas, rebajas salariales. El Málaga ofrece lentejas, las tomas o las dejas".

Acerca del ambiente en las negociaciones, Rivas decía que "barajamos todas las posibilidades y hay 30 días de negociación. No llega la sangre al río, son tensas dentro de una cordialidad y un respeto".