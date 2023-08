Dioni y el Costa del Sol: "Es especial para mí debutar en La Rosaleda"

Dioni Villalba salió junto a Juande Rivas para la presentación del XXXIV Trofeo Costa del Sol y también atendió a los medios de comunicación. Cumple un sueño este sábado: "Para mí será un día marcado, día especial por debutar en La Rosaleda, con nuestra gente, y la verdad que tengo muchas ganas. Estamos de pretemporada todavía, supongo que aún queda gente por venir. Nos estamos conociendo, cada vez mejor y ya queda poco para empezar la Liga. Contra el Almería estuvimos muy bien, también ante el Marbella, pero ese día nos faltó acierto. Fuimos un equipo que defendimos bien, replegados y a la contra, también pudimos controlar la pelota; tuvimos esas dos variantes y contentos con esa imagen".

De la cita ante el Antequera añadió: "Al final es un derbi malagueño, un trofeo importante que se recupera después de tantos años; la gente tiene ganas de que vuelva el trofeo, ver a su equipo en La Rosaleda, y trataremos de hacer un buen partido".

Posición en el campo

"El míster está haciendo muchas probaturas. Yo he jugado en doble punta, también como '10', arriba solo; el míster tiene muchas variantes y tendrá que decidir".

Sorpresas

"Casi todos los compañeros me han sorprendido, también Roberto y Loren. Hay gente que son más del filial, pero hay muchos que tienen nivel de superior categoría, seguro que nos van a dar mucho".

Capitanía

"No sé si voy a ser capitán, lo hemos comentado, pero todavía no lo sabemos. No me siento líder, sí veterano porque llevo muchos años en la categoría, pero aquí hay gente que acumula años en el club. Llevo poco tiempo aún".

Salidas de canteranos

"Son cosas de club y jugadores. Nos tenemos que centrar en la gente que se queda en el primer equipo, yo estoy desconectado de ese tema".

Juan Hernández

"Juan ya lo conocía, es muy buen chaval; he jugado muchas veces contra él y es muy buen futbolista".