Dioni mira al futuro: "La segunda vuelta cambia muchísimo"

El Málaga CF cayó derrotado en la última jornada de la primera vuelta en su visita a tierras africanas para verse las caras contra la AD Ceuta. Los andaluces mejoraron en la segunda mitad del partido, pero tuvieron problemas para defender los contraataques. Dioni habló en zona mixta después de enfrentamiento para los medios del club.

El delantero hizo un balance del duelo: "Ha sido un partido loco. En la primera parte han empezado ellos atacando y se han puesto por delante. En la 2ª parte hemos hecho lo más complicado que era darle la vuelta al marcador y luego el partido se ha vuelto el partido un poco loco. Nos han pillado a la contra en el 2-2. El 3-2 ha sido un gol de mala suerte con un centro malo que se envenena y va a portería. Hemos hecho cosas bien, pero también hemos hecho cosas muy mal". Tras esto, el atacante habló de la primera vuelta: "Hemos hecho una primera vuelta muy buena. Al final tenemos a dos equipos por encima que lo han hecho mejor que nosotros y nosotros creo que lo estamos haciendo bien. Lo de hoy es una derrota que nos duele. A desconectar un poco estos días y ya el miércoles a tope para preparar un partido muy importante ante el Castellón".

Tras esto, comentó su percepción sobre si iba a jugar: "Ni sí ni no. El míster no da pista durante la semana. Tenemos muy buenos futbolistas donde elegir. Es verdad que un poco sí me esperaba la suplencia porque los jugadores de arriba marcaron gol y en ese sentido siempre debe haber una oportunidad". Después de esto, comentó su sentir sobre el resultado: "Me habría gustado marcar el gol y que el equipo hubiera ganado. No me voy contento con el gol. El gol es lo de menos. Lo importante aquí es ganar".

Obviamente, el atacante tuvo unas palabras para el encuentro contra el Castellón: "Es un partido bonito e importantísimo. Seguramente, habrá buen ambiente en La Rosaleda. Dos equipos que quieren jugar con balón y seguramente será un partido bonito". Tras esto, hizo lo propio sobre la actitud del plantel: "Cuando salimos al verde lo damos todos. Que no duden que somos profesionales, que queremos siempre ganar y que lo damos todo. Al final esto es un juego y a veces se gana y otras se pierde"

Por último, habla sobre lo que se viene para los malagueños: "La segunda vuelta cambia totalmente. Hay muchos equipos que se están jugando cosas importantes y cambian mucho, sobre todo, los partidos fuera de casa. Los equipos que lucha por el descenso apretarán y será más difícil".