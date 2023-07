Dioni, píldoras de delantero total

Tuvo el Málaga CF una versión práctica ante el Almería, poco habitual el encontrar tal eficacia, pero unos automatismos en el segundo amistoso de pretemporada que ayudan a radiografiar cómo será la maquinaria de Sergio Pellicer. Dioni Villalba fue el eje en la parcela ofensiva, pocas intervenciones del malagueño, siempre enriqueciendo las acciones cada vez que contemplaba la pelota. Recibir de espaldas, descargar, oxigenar el juego y buscar portería si existen situaciones favorables. Pocas valoraciones a la ligera, aún todo lo que acontece en estas semanas hay que echar el freno, pero el ariete va cogiendo peso en este Málaga CF, en una conexión con Cristian y Álex Calvo que es un mensaje para Pellicer.

El gol de Cristian escenifica lo que se plantea, una buena pelota que recibe Dioni en la frontal del área a partir de un robo en campo contrario, a partir de ahí ejercer de pivote para encontrar ocasiones. Buena definición del marbellí, imposible para Mariño, aunque gran parte del mérito recae en el delantero, haciendo lo que toca en el momento preciso. Una hora de rodaje frente a los indálicos y una puesta a punto que se antoja clave, porque este Málaga va a necesitar la pólvora de Dioni desde agosto si quiere aspirar a estar arriba.

Habló el jugador en zona mixta, ya ejerciendo como una voz autorizadas de ese vestuario repleto de noveles. "El resultado es lo de menos, la pretemporada sirve para coger sensaciones. Aunque el resultado no es importante, nos vamos contentos con el partido que hemos hecho. Dos partidos y cero goles encajados" Dejando claras sus funciones. "No soy el típico nueve de referencia, me gusta venir a recibir y asociarme con mis compañeros cuando vengo a zonas intermedias para poder sacar el balón jugado". "Es cierto que vine a Málaga con molestias arrastradas de la temporada anterior, por eso empecé más tarde que mis compañeros. La primera semana estuve apartado entrenando en el gimnasio y ya llevo diez días entrenando con el grupo y cada vez me encuentro mejor", decía el malagueño, unos problemas que quedan atrás.

"Lo importante es ese primer partido de liga y la pretemporada está para afinar puntería. Con Pellicer hablo mucho sobre lo que quiere de mí y trata de explicarnos su forma de jugar y estamos a muerte con el entrenador. Sobre la capitanía bueno, ya hay gente más experimentada que yo en el club y supongo que irán por ahí los tiros, aún no hemos hablado de ese tema. Mi objetivo es hacer una buena temporada con el Málaga porque los aficionados se lo merecen. Tengo ganas de de debutar en La Rosaleda, jugar allí es un honor y una satisfacción enorme", explicaba.