Málaga CF - UD Almería: Triunfo de mérito y algunos mensajes (1-0)

El Málaga logró un triunfo de mérito ante el Almería, haciendo olvidar por un momento que son dos categorías las que separan a ambos clubes, que hace nada se miraban a los ojos. El subtexto del partido, sin embargo, cuenta más cosas de las que se ven a simple vista.

La insistencia de nuevo en mostrar a Murillo en el lateral izquierdo pese a la inclusión de Cristian en el once es un mensaje claro de la necesidad de refuerzos en zonas determinadas. No es que lo que hay no sirva, ni mucho menos. Los blanquiazules cuentan con elementos interesantes y algunos futbolistas a punto de florecer, pero la competición en Primera RFEF va a exigir mucho más.

Y es justo decirlo cuando se viene de hacer un partido solvente y que arrancó algunos olés en los minutos finales, cuando era prácticamente un Baby Málaga, ante más 500 animosos malaguistas. Habrá un momento en el que no valga con los impulsos y el júbilo imberbe, se necesitarán escudos y piernas. Velocidad y golpeo. Experiencia y fortaleza. Hay que ir al mercado.

Resultó llamativa la actitud de Cristian, que después de firmar un gran tanto al rato de empezar, casi ni reaccionó. El jugador quiere salir y quizás fue una manera de manifestar desagrado. El club está esperando a ver si alguien se presenta con una oferta jugosa para dar carpetazo al asunto. Si no, le tocará quedarse y rendir como hizo en su Marbella natal.

Jugaba en casa como un Dani Lorenzo que dejó grandes sensaciones en una primera mitad en la que Pellicer sacó lo que podría ser un prototipo de 4-1-4-1, posiblemente su sistema fetiche. Con Genaro de ancla, el marbellí lució por momentos en una primera mitad donde Sangalli apenas se dejó ver.

El Almería no fue muy constante en su juego ni le imprimió carácter y velocidad salvo el arranque de la segunda parte. Se topó con Alfonso Herrero varias veces y en las demás la zaga supo estar a la altura y no cometer demasiados errores.

En la segunda mitad, el carrusel de cambios fue provocando algo más de desorden. Por ahí emergió Álex Calvo, que pidió turno durante un tramo del duelo mediterráneo para recordar que si no llegan extremos, él sigue con el hambre intacta.

Cerró el partido el Málaga con Roberto y Loren Zúñiga (que quiere salir pero de momento luce el dorsal nueve) en punta. La pareja que goleaba en el juvenil son ahora la competencia de Dioni. Al primero se le vieron más cosas, pero sin desmerecer a ninguno, en esta plantilla falta gol si se quiere aspirar al ascenso.