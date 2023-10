Dioni, también como revulsivo

Sergio Pellicer pretende controlar los esfuerzos de Dioni Villalba, suplente en el Nuevo Colombino, la mayor novedad que presentó el Málaga CF en su once ante el Decano. Pero un plan de partido que contaba con la participación del delantero malagueño, que facturó con un gol de bandera, en una acción que pudo culminar con dos toques tras recibir un pase de Roberto Fernández, dupla que parece retroalimentarse. Control y toque seco con su zurda, acción de fútbol sala, disparo firme que no pudo parar Rubén Gálvez, y con 1.000 malaguistas a pocos metros de esa acción. "No he rescatado al Málaga. Al final salgo como delantero, tengo que aportar mi granito, salir para acumular más gente en el área y me ha caído, gracias a un buen pase de Roberto. El míster tiene una plantilla larga, da minutos a todos para que podamos estar al 100%. En cuatro días tenemos otro partido, además que va a ser una semana dura, y hay que estar bien. Me quedo con el desplazamiento de la afición, orgulloso de ser del Málaga, de todo lo que mueve y esa gente que se desplaza cuatro horas a vernos; hay que agradecerlo y parte de este empate es de ellos". Mensaje de veterano en zona mixta y una suplencia que quizá estaba apalabrada por el partido del Melilla, el próximo jueves en Martiricos.

Con este gol, Dioni se convierte en el máximo goleador histórico de Primera RFEF, desde su rebautizo, con 34 tantos. "No lo sabía. Orgulloso de alcanzar esas cifras y seguir marcando goles". "Al final nos entendemos muy bien. La verdad que el pase ha sido espectacular, solo controlar y tirar rápido. Nos tenemos que entender, tanto dentro como fuera, la verdad que todos nos llevamos bien. Tenemos un grupo espectacular y luego se nota en el campo, yendo todos a una. Ha sido un partido complicado y hemos podido sacar la garra para sacar un punto en un estadio difícil", decía de esa alianza con Roberto.

"Me hubiera gustado jugar el fin de semana, pero es un tema donde nosotros pintamos poco, no sé si el club tampoco. Nos dedicamos a jugar y poco más, lo demás para la gente que se dedique a ello", balones fuera también sabe echar Dioni, esa Kings League en Málaga que cambia el plan de los blanquiazules.